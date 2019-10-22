|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 05 Декабря, 14:45 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Редчайшие видеокадры диких амурских тигров получены в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье
Три непоседливых котенка, ожидая возвращения матери с охоты, устроили тренировочные состязания с играми, чтобы в будущем уметь самим добывать пищу, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в ФГБУ «Земля леопарда».
Увлекательный эпизод из жизни краснокнижных обитателей заповедного леса запечатлела фотоловушка, установленная для наблюдений за дикими животными. Тигрята провели перед автоматической камерой несколько часов, полных исследований, игр и безмятежного отдыха. Скучать малышам не пришлось: пока матери не было рядом, они решили сами провести себе «подготовительные курсы» взрослой жизни.
Во время незатейливых игр котята выясняли, кто из них главный, тренируя навыки борьбы и охоты. Прыжок, бросок, укус, рык – в тигриных яслях в ход шли все приемы. Особо яркими моментами схваток стали таскание за хвост и звериные объятия. Как объясняют ученые, так хищники учатся общаться между собой, а также занимаются физподготовкой, что крайне важно для детского развития. Малыши даже делят «добычу» в виде лесной игрушки.
«Котятам около 4 месяцев – это самый игривый период их жизни, и именно во время игр закладываются социальные навыки, необходимые во взрослой жизни, – отметила Екатерина Блидченко, сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда». – В игре котята отрабатывают все типы поведения, которые потом будут встречаться уже во взрослой жизни. Каждая игра имеет свои правила, которым учатся придерживаться все тигрята в выводке. В этом возрасте они отрабатывают охотничьи элементы, моделируя эпизод настоящей охоты».
Послушно дожидаясь мать, котята пробыли «под контролем» камеры весь световой день, после чего покинули место съемки, вероятно, откликнувшись на призыв к ужину.
- Редчайшие видеокадры диких амурских тигров получены в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье
- 37 тысяч обращений: Жители атакуют администрацию Владивостока
- Во Владивостоке при поддержке компании ННК открылся центр досуга для пожилых людей
- Дальневосточная тайга – мировой резерв пчеловодства
- Владивосток претендует на статус одного из ведущих центров деловой активности в АТР
- Писатели из Якутии, Забайкалья и с Сахалина дошли до финала премии им. В. К. Арсеньева
- Во Владивостоке объявлены официальные сроки и места регистрации участников ЕГЭ в 2020 году
- На Русском будет всё: ТОР, технопарк и амурские тигры
- Предпринимателей ДФО приглашают на Новогодний Бал
- Событие года: 45 живописных работ Рюрика Тушкина впервые покажут зрителю
-
Наши партнерыLoading...RedTram22 Октября 2019, 09:30Анастасия ЯКУБЕК: Магадан - место силы Известный магаданский журналист, шеф-редактор группы специальных телевизионных проектов ГТРК "Магадан", Анастасия Якубек, которая является лауреатом премии ТЭФИ-Регион, представила в Москве, Магадане и на кинофестивале "Берега" (удостоен Диплома) документальный фильм "Я свободен".
Лелетки-проститутки
Авторизация: