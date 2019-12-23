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Понедельник| 06 Января, 13:38 |
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Во Владивосток выход на лед категорически запрещен
Об этом напоминают сотрудники управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти и МКУ «Управление гражданской защиты населения». Запрещен выезд на лед и автомобильному транспорту.
Специалисты обращаются к горожанам с просьбой не выходить и не выезжать на лед, чтобы не подвергать свою жизнь опасности. Также родителям и педагогам стоит чаще напоминать об этом детям.
Помимо этого, необходимо быть внимательным к окружающим. Ваша сознательность может спасти жизнь другого человека. Помните, что соблюдение правил поведения на водных объектах и экстренный вызов спасателей – это залог безопасности.
Несмотря на предупреждения, во Владивостоке и его пригороде продолжается выезд автомобилей на лёд, который не выдерживает их вес и проламывается. Один из последних таких случаев произошел в бухте Воевода на острове Русский. Здесь под лед ушло сразу несколько автомобилей.
Автолюбителям не стоит забывать об ответственности, предусмотренной статьёй 3.12 Закона Приморского края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ: выезд на лёд автотранспорта влечёт за собой предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 3 тысяч рублей.
Телефон «Единой дежурной диспетчерской службы города Владивостока» (ЕДДС): 222-23-33.
Единый телефон пожарных и спасателей: 101.
Фото с сайта portamur.ru
- Во Владивосток выход на лед категорически запрещен
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