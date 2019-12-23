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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 06 Февраля, 15:13 |
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Московский трамвай успешно прокатился по Владивостоку
В ночь на среду, 5 февраля, во Владивостоке провели тестовые испытания первого из десяти трамвайных вагонов, переданных городу правительством Москвы. Пробный выезд на линию признан успешным.
Трамвай, как сообщили в ОАО «Электрический транспорт», вышел из депо на улице Борисенко, прошел весь маршрут до Мингородка и благополучно вернулся в парк.
«Подобные испытания проведем для всех вагонов, - сообщил начальник трамвайного депо Павел Калинин. - Пока приводим трамваи в порядок: красим, проверяем механизмы, обновляем, где это необходимо, обивку в салонах».
Напомним, договоренность о безвозмездной передаче правительством Москвы администрации Владивостока десяти трамвайных вагонов была достигнута весной 2019 года. В январе все трамваи доставили в Приморье, сейчас их готовят к выходу на линию. Также в этом году правительство Москвы намерено передать в собственность краевой столицы 10 троллейбусов. Речь идет о транспортных средствах, выведенных из регулярной пассажирской эксплуатации в столице, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Владивостока.
Правительство Москвы регулярно принимает решения по передаче транспорта в регионы. За последние несколько лет более 500 единиц транспортной техники передано в собственность Вологодской, Ярославской, Ульяновской, Рязанской, Тульской, Брянской, Новгородской областей, Пермского края, Республик Карелия и Марий Эл, Махачкалы, Иркутска и других городов. Весь транспорт передается на безвозмездной основе.
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