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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 06 Февраля, 15:14 |
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По просьбе жителей Владивостока в одном из микрорайонов установят новые дорожные знаки
Новые дорожные знаки установят на улице Героев Тихоокеанцев
Жители дома № 20-б по улице Героев Тихоокеанцев обратились в городскую администрацию с просьбой ограничить парковку машин вдоль дороги, ведущей к их дому. Из-за припаркованных с обеих сторон дороги автомобилей существенно затрудняется проезд, в том числе машин оперативных и коммунальных служб.
Специалисты отдела организации дорожного движения городской администрации рассказали, что по просьбам местных жителей был проведен мониторинг дорожной ситуации и принято решение об установке знаков, запрещающих остановку на данном участке. Ограничения будут действовать от дома № 16-б до дома № 20-б.
«В ближайшее время специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» установят в районе этих домов знаки «Остановка запрещена» совместно с табличками дополнительной информации «Работает эвакуатор»», - прокомментировали специалисты.
В связи с установкой новых технических средств организации дорожного движения автолюбителей Владивостока просят быть внимательными и с пониманием отнестись к вводимым изменениям.
- По просьбе жителей Владивостока в одном из микрорайонов установят новые дорожные знаки
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