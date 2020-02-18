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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Приморье планируют наладить поставки овощей и фруктов из Узбекистана
Делегация Приморья во главе с заместителем председателя Правительства региона Константином Шестаковым прибыла в Ташкент 4 марта. Цель миссии – обсудить перспективы сотрудничества сторон по различным направлениям, включая товарообмен.
В состав приморской делегации вошли представители регионального министерства промышленности и торговли, агентства международного сотрудничества, а также предприниматели Приморья.
«С коллегами из Узбекистана планируется обсудить вопросы поставок овощей и фруктов в Приморский край, сотрудничества оптовых и торговый сетей, развитие транспортно-логистического взаимодействия для расширения торгово-экономических связей», – сообщили в Правительстве края.
Программой визита предусмотрены двусторонние переговоры и встречи в министерствах инвестиции и внешней торговли, транспорта, с руководством холдинговой компании «Узбекозиковкатхолдинг» и частным бизнесом Узбекистана.
Журнал "Дальневосточный капитал"
- В Приморье планируют наладить поставки овощей и фруктов из Узбекистана
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