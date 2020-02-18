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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 07 Марта, 14:22 |
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Во Владивостоке автоледи ждут подарки и цветы на АЗС ННК
Дамы за рулем по традиции примут поздравления 8 Марта на автозаправочных станциях под ярким логотипом ННК. Цветы, комплименты и приятные подарки ждут клиенток в регионах присутствия бренда.
На части автозаправочных станций* ННК будут расположены яркие пресс-волы, чтобы прекрасные автолюбительницы имели возможность сделать фото и принять участие в конкурсе «АвтоЛеди ННК». Публикуя свое фото под определенным хештегом с 8 марта 2020 по 10 марта 2020 года, получая «лайки», можно побороться за призы, главный из которых – топливная карта на 5 000 рублей!
Кстати, при заправке на сумму 1000 рублей и выше милым дамам полагается бонусная карта программы лояльности «Всегда по пути!»
«В первую очередь, нас выбирают за качественное топливо, однако многое зависит и от настроения, с которым водители покидают наши АЗС. Мы не изменяем добрым традициям нашей компании и рады поздравить своих прекрасных клиенток 8 марта на АЗС сети» - прокомментировали в Группе компаний ННК.
*Список АЗС ННК в г. Владивостоке, участвующих в акции:
АЗС №1, Партизанский проспект, 50
АЗС № 2, ул. Калинина, 20
АЗС №4, ул. Крыгина, 111
АЗС № 5, ул. Бородинская, 91
АЗС № 6, ул. Луговая, 89-А
АЗС № 8, ул. Снеговая, 42-В
АЗС № 9, ул. Днепровская, 40-В
АЗС № 12, район детского оздоровительного центра «Океан»
АЗС № 103, Пр-т 100-летия, 27
АЗС № 106, ул. Луговая, 95-А
АЗС № 107, ул. Снеговая, 2-В
АЗС № 110, Пр-т 100-летия, 126-А
АЗС № 111, ул. Чапаева, 31-А
АЗС № 113, пр-т Красного знамени, 104-А
АЗС № 114, ул. Всеволода Сибирцева, 84-А
АЗС № 115, ул. Вилкова, 9-А
АЗС № 116, ул. Снеговая, 55
АЗС № 118, ул. Светланская, 70
АЗС № 120, ул. Волгоградская, 19-А
АЗС № 121, ул. Фадеева, 65
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