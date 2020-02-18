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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 06 Апреля, 19:49 |
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Выход в лес запрещен: Особый противопожарный режим введен во Владивостоке
Во Владивостоке вводятся дополнительные меры безопасности по предотвращению возгораний.
В частности, вводится запрет на посещение лесов, проведение там огнеопасных работ, разведение открытого огня и сжигание мусора. Кроме того, необходимо обеспечить своевременную очистку территорий города от горючих материалов и мусора.
«Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности необходимо принять срочные меры по очистке прилегающих территорий от горючих материалов, мусора, уборке сухой травы», - сообщили в комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Уважаемые жители и гости Владивостока, берегите природу! Помните, что личная и общественная безопасность зависит от каждого.
В случае возникновения пожара звоните по телефонам 112 или 101. Обращаться можно также в «Единую дежурную диспетчерскую службу города Владивостока» по тел. 222-23-33.
Фото из архива
Журнал "Дальневосточный капитал".
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