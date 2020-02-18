|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 07 Апреля, 08:41 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В фотопроекте "Посмотри на Владивосток*2019" открыто голосование за приз зрительских симпатий
Всего на конкурс "Посмотри на Владивосток" www.LookAtVladivostok.ART поступило 1 737 фотографий, сделанных во Владивостоке в 2019 году. Специальное жюри уже приступило к выбору лучших фотографий, которые будут представлены в альбоме и на выставке ко Дню рождения города.
Одновременно всем и каждому предлагается до 1 мая проголосовать за приглянувшиеся фотографии в интернете.
Фотография, набравшая максимальное количество народных голосов, тоже будет опубликована в альбоме и на выставке в Музее современного искусства АртЭтаж. Автор этой фотографии получит приз зрительских симпатий и альбом.
402 автора представили на конкурс свои фотографии в номинациях «Острова и побережья», «Района и кварталы», «Повседневность», «События», «Музеи, галереи, театры», «Старое и новое», «Студенчество».
Приз зрительских симпатий – одна из традиций проекта «Посмотри на Владивосток», которому уже 8 лет. За эти годы проект стал народным и по составу участников, и по образам Владивостока, представленным в фотографиях. Народным жюри организаторы называют и всех, кто принимает участие в интернет-голосовании. Приглашаем вас провести время на сайте www.LookAtVladivostok.ART – посмотреть все фотографии, выбрать, на ваш взгляд, интересные, и проголосовать за них!
- Студенты ВГУЭС дистанционно обучаются, готовят материалы, а СМИ размещают их в эфире
- В фотопроекте "Посмотри на Владивосток*2019" открыто голосование за приз зрительских симпатий
- Выход в лес запрещен: Особый противопожарный режим введен во Владивостоке
- Малая колпица занесена Красную книгу РФ
- В Приморье определен список предприятий, которые продолжат работу в условиях эпидемии
- С 7 апреля временно отменяется поезд №5/6 Владивосток - Хабаровск
- Юбилейный V Galaxy Vladivostok Marathon состоится в столице Приморья
- Во Владивостоке умер 52-летний мужчина с положительным результатом на коронавирус
- Пусковая платформа космического центра "Морской старт" "поселилась" в Приморье
- Варварские рубки леса в Приморье шли буквально на глазах у местных жителей
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.