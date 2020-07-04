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06 Июля 2020, 11:11 | Регион сегодня
Леопарды встречают гостей и жителей Приморья в аэропорту Владивостока
Уникальные фотографии дальневосточных леопардов, сделанные в дикой природе известными фотохудожниками, обновили фотовыставку национального парка "Земля леопарда" в международном аэропорту г. Владивостока им. В.К. Арсеньева
Фотоработы размещены в зоне прилёта и знакомят прибывающих пассажиров с жизнью самой редкой крупной кошки планеты.
Экспонатами выставки стали семь фотографий краснокнижных леопардов с ярким текстовым сопровождением. Каждый снимок профессиональных фотографов выставлен вместе с развернутым описанием: фактами о дальневосточных леопардах, интересными историями. Благодаря этому наблюдатель может познакомиться с редкими кошками в первые минуты своего прибытия в Приморский край, проходя из самолёта в зону выдачи багажа.
Каждая фотография снабжена QR-кодом. Просканировав его, можно попасть на официальный сайт «Земли леопарда» и узнать, какие экскурсии и маршруты могут ближе познакомить с пятнистым хищником и его домом. Выставка является постоянной, увидеть её могут все прилетающие в регион пассажиры.
«Обновление фотовыставки в аэропорту – это одно из мероприятий, направленных на привлечение внимания к дальневосточному леопарду не только жителей, но и гостей нашего региона. Не всегда те, кто прибывает в Приморский край, знают, что всего в полутора часах езды от его столицы есть уникальная территория, где можно познакомиться с жизнью редчайшей кошки планеты, – рассказала Олеся Малюкова, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по экологическому просвещению. – Эти уникальные фотографии дают возможность заглянуть в глаза этому скрытному зверю через объектив фотокамеры благодаря таланту и огромной работе, которую проделывают фотохудожники ради того, чтобы получить уникальный кадр».
На выставке представлены фотографии таких маститых фотохудожников, как Николай Зиновьев, Василий Солкин и Тосидзи Фукуда. На добытых ими редчайших кадрах дальневосточные леопарды запечатлены во всей красе и создают собирательный образ этой великолепной кошки, знакомством с которой теперь будет начинаться путь прибывающих во Владивосток людей со всего мира.
Аэропорт Владивостока много лет является надёжным другом и союзником нацпарка в деле охраны природы и экологического просвещения, регулярно оказывая ему большую поддержку в разных формах. Сотрудники ОАО «Международный аэропорт Владивосток» носят почётный титул Хранителей леопарда. В 2014 году они взяли под опеку дальневосточного леопарда Leo 18M и дали ему имя Хорс – в честь славянского бога Солнца. С сентября 2019 года привокзальную площадь аэропорта украшает бронзовая статуя леопарда Хорса.
Это не первый выход данных фотографий «в свет». Дебютировали они в марте 2020 года как часть большой фотовыставки на первом этаже Правительства Приморского края, где находились до конца апреля. Помимо леопардов, здесь были кадры с самыми разными представители животного и растительного мира «Земли леопарда» – от амурского тигра до легендарного женьшеня. В настоящий момент из них сформирована отдельная выставка, посмотреть которую можно в рамках экскурсии при посещении экспозиционного зала Центральной усадьбы «Земли леопарда» в селе Барабаш.
Фото - Сергей Горшков
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