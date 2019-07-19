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06 Августа 2019, 09:15 | Регион сегодня |

Центр цифровых активов будет презентован на ВЭФ-2019

Центр цифровых финансовых активов будет презентован на полях пятого юбилейного Восточного экономического форума

Сопровождение проекту оказывает Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ), сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«На прошлой неделе Госдума одобрила в третьем чтении закон «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ». Им регулируются отношения по привлечению инвестиций коммерческими организациями или индивидуальными предпринимателями с использованием информационных технологий, а также определяются правовые основы деятельности операторов инвестиционных платформ по организации розничного финансирования – краудфандинга. Документ отправлен на рассмотрение в Совет Федерации. После вступления закона в силу планируется приступить к осуществлению проекта по созданию на острове Русский центра цифровых финансовых активов. Проект разрабатывается при участии компании Эмбер Глобал Лимитед (Amber Global Limited) в партнерстве с крупнейшей криптовалютной биржей Хуоби (Huobi)», – рассказал инвестиционный директор АНО АПИ Вячеслав Борисов.

Основной задачей Центра цифровых активов будет разработка и обращение финансовых инструментов на основе распределенных сетей данных. Финансовые инструменты Центра будут применяться для финансирования дальневосточных предприятий и реализации их продукции на международных рынках. «В центре планируется организация цифровых активов, обеспеченных продукцией дальневосточных предприятий. Будет налажен оборот сырьевых поставочных фьючерсов, депозитарных расписок. Планируется открыть ряд торговых площадок для криптовалют. Мы разрабатываем ряд специальных продуктов. В частности, даймонд-коин. Это цифровой актив с обеспечением алмазами производства ПАО «АЛРОСА». Рассматривается и другие предложения с бизнес-сообществом», – пояснил Вячеслав Борисов.

Он напомнил, что соглашение по созданию центра было заключено между АНО АПИ и «Эмбер Глобал Лимитед» в середине мая текущего года. «Мы были нацелены на привлечение в проект сильного игрока. Компания «Эмбер Глобал Лимитед» является крупным управляющим цифровыми активами с офисами в Гонконге, Шэньчжэне, Пекине, Сан Франциско и Нью-Йорке. Компания осуществляет операции на 40 площадках по обороту цифровых активов по всему миру», – уточнил представитель АНО АПИ.

Отметим, поручение создать на Русском острове центр цифрового развития дал Президент Российской федерации Владимир Путин во время пленарного заседания четвертого Восточного экономического форума в сентябре прошлого года.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: АНО АПИ  ВЭФ 


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