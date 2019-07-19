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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 07 Августа, 09:56 |
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Мировой тур по керлингу WCT Pacific Ocean Cup 2019 пройдет во Владивостоке на ВЭФ
Этап мирового тура по керлингу среди смешанных пар WCT Pacific Ocean Cup 2019 пройдет во Владивостоке в рамках спортивной программы V Восточного экономического форума.
«Для российских пар международный сезон начнется во Владивостоке. Мы приглашаем сильные команды, и жители Приморья смогут увидеть керлинг высокого уровня. Надеемся, что популярность нашего вида спорта после турнира возрастет, и множество ребят побегут записываться в секции. При этом интеграция турнира в Восточный экономический форум – это возможность рассказать о керлинге новой для нас деловой аудитории, и мы заинтересованы в расширении сотрудничества с Фондом Росконгресс», – отметил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищёв.
Соревнования пройдут на арене «ICE Тигр». Впервые о планах по строительству этой ледовой арены было объявлено на ВЭФ-2015. Спортивный комплекс площадью 3500 квадратных метров был возведен за два года. Этап мировой серии по керлингу станет для нее международным дебютом.
В дни проведения WCT Pacific Ocean Cup на ВЭФ-2019 также планируется закладка камня специализированной ледовой арены для керлинга во Владивостоке. «Значимость региона в преддверии Олимпийских игр в Пекине трудно переоценить. Построенный здесь центр станет тренировочной базой для подготовки к Играм для сборной России, центром развития керлинга на Дальнем Востоке», – подчеркнул Дмитрий Свищёв.
Досье "Дальневосточного капитала": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2019 года пройдет 4–6 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru
Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.
Региональный журнал для деловых кругов "Дальневосточный капитал" - информационный партнер V Восточного экономического форума
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