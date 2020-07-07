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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 06 Августа, 13:26 |
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В налоговых инспекциях Приморского края приостановлены прием и обслуживание граждан
На время приостановки приема с 3 до 14 августа всю бумажную корреспонденцию, в том числе налоговую и бухгалтерскую отчетность, заявления на предоставление субсидий налогоплательщики могут сдать через боксы в инспекциях. На конвертах необходимо указать контактный номер телефона для дистанционного решения возможных вопросов.
Индивидуальные предприниматели и юридические лица могут сдавать отчетность, направлять запросы и получать иные услуги налоговой службы в электронном виде посредством телекоммуникационных каналов связи.
Для взаимодействия с налоговой службой можно воспользоваться сервисами ФНС России, которые позволяют решить большинство вопросов дистанционно.
Также обратиться за консультацией можно по бесплатному номеру Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-222.
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