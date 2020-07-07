Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 06 Августа, 13:27 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 73.28 р.
1 EUR 86.63 р.
100 JPY 69.31 р.
10 CNY 10.54 р.
Тема номера
Севморпуть растопит льды
свежий номер
Дальневосточный капитал № 04, 2020

Регион сегодня
06.08 |
Между Славянкой, Владивостоком, Сокчо и Хоккайдо планируют запустить новую паромную линию
06.08 |
В налоговых инспекциях Приморского края приостановлены прием и обслуживание граждан
05.08 |
На Камчатке в целях экономии бюджета радикально сокращают служебные привилегии госслужащих
05.08 |
Российский фонд культуры стал партнёром премии "Дальний Восток" им. В.К. Арсеньева
05.08 |
Оперштаб Приморья разрешил возобновить деятельность всем магазинам
статьи раздела
Персона
07 Июля 2020, 16:39
Михаил Робканов, почетный президент ВМТП: Во всем мире запах порта одинаковый 70 лет исполнилось одному из самых известных бизнесменов Приморья, почетному президенту Владивостокского морского торгового порта Михаилу Робканову. Михаил Федорович является председателем Совета директоров Примсоцбанка.
статьи раздела
Персона
04 Июля 2020, 18:40
Корпоративная война конституций Виталий Береговский: Кризис провоцирует борьбу за выживание
статьи раздела
Вкус жизни
04 Июля 2020, 16:44
Лучше гор могут быть только пещеры Подземные красоты манят в Приморье туристов со всей России
статьи раздела
Регион сегодня
26 Июня 2020, 10:45
Порты: экологическая повестка дня Стивидорные компании региона должны поэтапно перейти на технологии закрытой перевалки угля
статьи раздела
Проект ДК
26 Июня 2020, 09:45
Рынок труда: преодолевая кризис Приморский край впервые за многие годы столкнулся с ростом количества безработных
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
06 Августа 2020, 09:26 | Регион сегодня

Между Славянкой, Владивостоком, Сокчо и Хоккайдо планируют запустить новую паромную линию

Судно будет вмещать до 450 пассажиров и 200 грузовых контейнеров

До 2021 года корейская компания Hanchang Ferry Cruise планирует запустить новую паромную линию между Славянкой, Владивостоком, Сокчо (Южная Корея) и Хоккайдо (Япония). Поддержку проекту оказывает Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

«Проект рассчитан на корейских туристов, которые хотят посетить Владивосток. Также паром будет использоваться для перевозки грузов. Мы также организовали переговоры корейской компании с туроператорами Приморского края, по итогам которых были подписаны соглашения о сотрудничестве», - пояснил представитель АНО АПИ Азамат Бабаев. Сейчас судно, на котором будут осуществляться перевозки, пришвартовано в порту Сокчо для проведения ремонтных работ.

По его словам, паром будет приставать в порту Славянка. Судно будет вмещать до 450 пассажиров и 200 грузовых контейнеров. «При содействии нашего Агентства была организована встреча для компании с Владивостокским Морским Торговым портом, а также с руководством порта Славянка для обсуждения сотрудничества, условия захода судна и других аспектов сотрудничества», - пояснил представитель Агентства. Он отметил, что проект может быть реализован с помощью преференциального режима свободного порта. «Наше Агентство помогает инвестору подготовить документы для подачи заявки на получение статуса резидента в Корпорацию развития Дальнего Востока», - уточнил Азамат Бабаев.

 

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги:


Loading...



Новости раздела




Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
26 Июня 2020, 11:15
Владивосток. Муниципальное плечо края 2 июля Владивосток отмечает свой 160-летний юбилей. Даже по дальневосточным меркам - вполне солидный возраст. При этом в последние десять лет город у моря, который принято называть воротами России в Азиатско-Тихоокеанский регион, переживает особый период.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
26 Июня 2020, 10:30
Нефтехимия: в расчете на АТР В Приморье реализуются проекты переработки
статьи раздела
Регион сегодня
26 Июня 2020, 10:00
Полезная связь Переход на удаленную работу поможет предприятиям Приморья сберечь весомую долю бюджета без потери эффективности
статьи раздела
Проект ДК
26 Июня 2020, 09:30
Предпринимателям помогут перейти границу Шестьсот шесть компаний в настоящее время входят в каталог экспортеров Приморского края. Наряду с крупными предприятиями, исторически присутствующими на зарубежных рынках, в него постоянно добавляются новички, представляющие, главным образом, малый и средний бизнес.
статьи раздела
Проект ДК
26 Июня 2020, 08:40
Летний отдых в режиме брони Как выживает туристический бизнес – журналу "Дальневосточный капитал" рассказали эксперты
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика