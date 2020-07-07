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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 06 Августа, 13:27 |
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Между Славянкой, Владивостоком, Сокчо и Хоккайдо планируют запустить новую паромную линию
До 2021 года корейская компания Hanchang Ferry Cruise планирует запустить новую паромную линию между Славянкой, Владивостоком, Сокчо (Южная Корея) и Хоккайдо (Япония). Поддержку проекту оказывает Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).
«Проект рассчитан на корейских туристов, которые хотят посетить Владивосток. Также паром будет использоваться для перевозки грузов. Мы также организовали переговоры корейской компании с туроператорами Приморского края, по итогам которых были подписаны соглашения о сотрудничестве», - пояснил представитель АНО АПИ Азамат Бабаев. Сейчас судно, на котором будут осуществляться перевозки, пришвартовано в порту Сокчо для проведения ремонтных работ.
По его словам, паром будет приставать в порту Славянка. Судно будет вмещать до 450 пассажиров и 200 грузовых контейнеров. «При содействии нашего Агентства была организована встреча для компании с Владивостокским Морским Торговым портом, а также с руководством порта Славянка для обсуждения сотрудничества, условия захода судна и других аспектов сотрудничества», - пояснил представитель Агентства. Он отметил, что проект может быть реализован с помощью преференциального режима свободного порта. «Наше Агентство помогает инвестору подготовить документы для подачи заявки на получение статуса резидента в Корпорацию развития Дальнего Востока», - уточнил Азамат Бабаев.
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