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Дальневосточный фонд высоких технологий примет участие в проекте "Умный город" в Приморском крае
Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) подписал соглашение с администрацией Приморского края о совместной реализации комплексной программы «Умный Город» в Приморском крае.
Соглашение подписано в ходе V Восточного экономического форума (ВЭФ-2019) генеральным директором ДФВТ Русланом Саркисовым и вице-губернатором – директором департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края, Сергеем Максимчуком.
Пилотным городом в рамках совместного проекта станет Владивосток, также проект будет реализован в других городах Приморья - Уссурийске, Находке и Артеме.
Согласно достигнутым договоренностям, Фонд реализует на условиях государственно-частного партнерства комплексную программу «Умный город» во Владивостоке и близлежащих городах, включающую энергоэффективные технологии, цифровую инфраструктуру города, системы безопасности, онлайн мониторинг систем ЖКХ и телекоммуникационную инфраструктуру, интегрированные в единую систему управления городским пространством. Проект предполагает привлечение профильных технологических компаний – лидеров цифровых разработок в области интернета вещей.
Целью проекта является создание комфортной и безопасной среды для жителей Приморья, повышение качества управления ресурсами города и уменьшение издержек на обслуживание городской инфраструктуры за счет внедрения инновационных инженерных решений.
Первым этапом реализации комплексной программы станет модернизация системы освещения во Владивостоке, а также подготовка оборудования для дальнейшего развития цифровой инфраструктуры города и близлежащих территорий.
«Современная городская инфраструктура является обязательным условием для обеспечения технологического лидерства региона. Чтобы решить задачу оснащенности городов Дальнего Востока последними цифровыми технологиями, мы планируем реализовать механизм финансирования региональных программ по развитию «умных городов» по концессионной модели, когда Фонд инвестирует в капитал проектной компании, привлекая в партнеры ведущих разработчиков и интеграторов, кредитные организации и крупных соинвесторов, консолидируя таким образом усилия для создания «умной» городской среды с широким спектром услуг, предлагаемых жителям. Обязательным условием таких совместных программ станет привлечение локальных компаний», – отметил генеральный директор ДФВТ Руслан Саркисов.
"Подписание данного соглашения крайне важно для Приморского края, так как позволит привлечь внебюджетные средства на реализацию проекта «Умный город». Сейчас мы занимаемся проработкой планов по его реализации, а соглашение является отправной точкой для нас. В следующем году приступим к созданию «Умного города». Будем работать в тесной связке с муниципалитетами", – врио вице-губернатора Приморья - директор департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края Сергей Максимчук.
Справка
Дальневосточный фонд высоких технологий создан в августе 2018 года Фондом развития Дальнего Востока (входит в ВЭБ.РФ), «Роснано» и РВК. Под управлением находится 5 млрд рублей. ДФВТ инвестирует в интеллектуальное ПО и промышленный интернет вещей, альтернативную энергетику и хранение энергии, робототехнику, биотехнологии, IT и облачные решения для бизнеса и др.
Все проекты фонда планируется развивать на Дальнем Востоке.
Средний размер инвестиций фонда составляет 100-150 млн рублей.
Фонд создан во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина о развитии на Дальнем Востоке высокотехнологичных производств и инновационной деятельности.
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