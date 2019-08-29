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"Человек труда": На ВЭФ-2019 открыта фотовыставка, инициатором которой стал Уссурийский ЛРЗ

Уссурийский локомотиворемонтный завод (входит в ГК "ЛокоТех") стал инициатором фотовыставки "Человек труда", которая была открыта на набережной кампуса ДВФУ на о. Русский в дни проведения Восточного экономического форума-2019

На одном из выездных заседаний Дальневосточной гильдии работников пресс-служб представителями Уссурийского ЛРЗ была озвучена идея проведения в Приморском крае выставки, где были бы размещены фотографии людей рабочих профессий. Эта задумка была поддержана приморским отделением Союза журналистов России и одобрена губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе ООО «ЛокоТех».

Торжественное открытие фотовыставки «Человек труда» состоялось в первый день работы ВЭФ-2019. Стенды с фотографиями расположены напротив павильона «Приморского края».

- В этой выставке приняли участие многие ведущие предприятия промышленной сферы Приморья, за что им большое спасибо, - делится впечатлениями председатель клуба главных редакторов Приморского края,  директор обособленного подразделения PrimaMedia Яна Попова. – Нами была проведена огромная работа по ее формированию. Главные герои этой выставки - люди, которые своими руками ежедневно вносят весомый вклад в экономическое развитие Приморского края. На этих фотографиях наши земляки изображены такими, как они есть в обычной жизни на своем рабочем месте. Поэтому данную экспозицию мы и назвали «Человек труда».

На ее создание у организаторов ушло несколько месяцев. Но результат стоил тех усилий, которые были вложены в данную фотовыставку. Она стала ярким украшением площадки, где на ВЭФ-2019 представлена территория Приморского края.

- Развитие Восточной Сибири и Дальнего Востока – стратегическая задача, - отметил директор Уссурийского ЛРЗ Дмитрий Гусев. – А развитие экономики всегда напрямую связано с людьми, которые работают на производстве. На данный момент промышленная сфера Приморья очень нуждается в квалифицированных кадрах рабочих специальностей. Поэтому основная цель фотовыставки «Человек труда» - это популяризация таких профессий среди молодежи Приморского края. Увеличение числа молодых людей, владеющих рабочими профессиями, - это одно из направлений успешного развития экономики Дальнего Востока.

После закрытия ВЭФ-2019 выставка будет находиться на территории набережной кампуса ДВФУ еще три дня. Каждый желающий сможет ознакомиться с этой экспозицией до 10 сентября. Затем она отправится в турне по крупным городам Приморья. Первыми ее увидят жители Уссурийска во время празднования Дня города. Чуть позже выставка «Человек труда» побывает в Находке и в Артеме. После чего стенды с фотографиями будет размещены во Владивостоке в картинной галерее и в администрации Приморского края.

ООО "ЛокоТех" управляет активами, обеспечивающими обслуживание, ремонт, модернизацию и передачу в лизинг локомотивов, производство узлов и деталей для предприятий железнодорожного машиностроения. В периметр группы управляемых активов входят ООО "ЛокоТех-Сервис", АО "Желдорреммаш", ООО "ЛокоТех-Лизинг", ООО "Торговый дом ЛокоТех", ООО "АВП Технология", ООО "ЛокоТех-Промсервис" и другие. Производственную базу составляют 10 локомотиворемонтных заводов и около 90 сервисных депо по всей России. Штат Группы компаний «ЛокоТех» - свыше 60 тысяч сотрудников.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: Пресс-служба ООО «ЛокоТех» 


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