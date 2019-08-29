|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 06 Сентября, 19:22 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
"Человек труда": На ВЭФ-2019 открыта фотовыставка, инициатором которой стал Уссурийский ЛРЗ
На одном из выездных заседаний Дальневосточной гильдии работников пресс-служб представителями Уссурийского ЛРЗ была озвучена идея проведения в Приморском крае выставки, где были бы размещены фотографии людей рабочих профессий. Эта задумка была поддержана приморским отделением Союза журналистов России и одобрена губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе ООО «ЛокоТех».
Торжественное открытие фотовыставки «Человек труда» состоялось в первый день работы ВЭФ-2019. Стенды с фотографиями расположены напротив павильона «Приморского края».
- В этой выставке приняли участие многие ведущие предприятия промышленной сферы Приморья, за что им большое спасибо, - делится впечатлениями председатель клуба главных редакторов Приморского края, директор обособленного подразделения PrimaMedia Яна Попова. – Нами была проведена огромная работа по ее формированию. Главные герои этой выставки - люди, которые своими руками ежедневно вносят весомый вклад в экономическое развитие Приморского края. На этих фотографиях наши земляки изображены такими, как они есть в обычной жизни на своем рабочем месте. Поэтому данную экспозицию мы и назвали «Человек труда».
На ее создание у организаторов ушло несколько месяцев. Но результат стоил тех усилий, которые были вложены в данную фотовыставку. Она стала ярким украшением площадки, где на ВЭФ-2019 представлена территория Приморского края.
- Развитие Восточной Сибири и Дальнего Востока – стратегическая задача, - отметил директор Уссурийского ЛРЗ Дмитрий Гусев. – А развитие экономики всегда напрямую связано с людьми, которые работают на производстве. На данный момент промышленная сфера Приморья очень нуждается в квалифицированных кадрах рабочих специальностей. Поэтому основная цель фотовыставки «Человек труда» - это популяризация таких профессий среди молодежи Приморского края. Увеличение числа молодых людей, владеющих рабочими профессиями, - это одно из направлений успешного развития экономики Дальнего Востока.
После закрытия ВЭФ-2019 выставка будет находиться на территории набережной кампуса ДВФУ еще три дня. Каждый желающий сможет ознакомиться с этой экспозицией до 10 сентября. Затем она отправится в турне по крупным городам Приморья. Первыми ее увидят жители Уссурийска во время празднования Дня города. Чуть позже выставка «Человек труда» побывает в Находке и в Артеме. После чего стенды с фотографиями будет размещены во Владивостоке в картинной галерее и в администрации Приморского края.
ООО "ЛокоТех" управляет активами, обеспечивающими обслуживание, ремонт, модернизацию и передачу в лизинг локомотивов, производство узлов и деталей для предприятий железнодорожного машиностроения. В периметр группы управляемых активов входят ООО "ЛокоТех-Сервис", АО "Желдорреммаш", ООО "ЛокоТех-Лизинг", ООО "Торговый дом ЛокоТех", ООО "АВП Технология", ООО "ЛокоТех-Промсервис" и другие. Производственную базу составляют 10 локомотиворемонтных заводов и около 90 сервисных депо по всей России. Штат Группы компаний «ЛокоТех» - свыше 60 тысяч сотрудников.
- "Человек труда": На ВЭФ-2019 открыта фотовыставка, инициатором которой стал Уссурийский ЛРЗ
- Дальневосточный фонд высоких технологий примет участие в проекте "Умный город" в Приморском крае
- Специально к ВЭФ-2019 клиенты АЗС ННК получат подарок
- РРПК подписала договоры с ФАР о закреплении квот под строительство судов и берегового завода
- В Приморье резиденты ТОР "Надеждинская" подключены к подстанции 220 кВ "Промпарк"
- Финансовую грамотность жителей Дальнего Востока обсудят участники ВЭФ
- Во Владивостоке открыта выставка "Улица Дальнего Востока"
- Кирилл Грибов возглавит банк "Открытие" в Приморье
- Во Владивостоке Бамбан Броджонегоро расскажет про "длинные и дешевые деньги"
- Ри Рён Нам возглавит делегацию КНДР на юбилейном ВЭФ во Владивостоке
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.