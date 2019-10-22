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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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"Газпром газораспределение Дальний Восток" заполнил газом межпоселковый газопровод к Большому Камню
После окончания пуско-наладочных работ на оборудовании котельной, теплом и горячей водой будут обеспечены жилые микрорайоны «Шестой», «Парковый» и «Садовый» приморского центра судостроения.
Новые объекты газораспределения, включая газораспределительную станцию (ГРС) «Большой Камень», газопровод-отвод от магистральной сети «Сахалин-Хабаровск-Владивосток», а также межпоселковый газопровод высокого давления протяженностью более 9 км, были построены в рамках реализации Программы газификации регионов РФ ПАО «Газпром», инвестор - ООО «Газпром межрегионгаз».
«Газопровод для подключения котельной построен в рамках инвестиционной программы АО «Газпром газораспределение Дальний Восток». Реализация данного проекта позволила создать условия для теплоснабжения микрорайонов в южной части города Большой Камень, где будут жить работники судостроительного комплекса «Звезда», – рассказал начальник Приморского производственно-эксплуатационного управления АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Николай Ловыгин.
Досье "Дальневосточного капитала":
ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» и АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» входят в группу компаний «Газпром межрегионгаз» (специализированное 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»).
ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» осуществляет поставку природного газа всем категориям потребителей в Сахалинской и Амурской областях, Камчатском и Приморском краях.
АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» является специализированной газораспределительной организацией и занимается вопросами газификации Дальневосточного федерального округа, развития и эксплуатации распределительных сетей, внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, потребляющего природный газ. Компания обеспечивает природным газом 28 населенных пунктов, более 106 тыс. квартир и домовладений, 16 теплоэнергетических объектов и более 175 коммунально-бытовых потребителей, обслуживает более 1000 км распределительных газопроводов, в том числе более 420 км межпоселковых газопроводов.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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