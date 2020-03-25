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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 07 Мая, 19:08 |
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Сбербанк предлагает кредитование по ставке до 5% годовых
По поручению Президента России правительство разработало комплекс мер по поддержке системообразующих предприятий, одним из ключевых пунктов которого стала программа кредитования на пополнение оборотных средств. Сбербанк стал первым вступившим в эту программу банком, заключив соответствующее соглашение с Минэкономразвития России.
Согласно правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24 апреля 2020 года № 582, кредиты в рамках программы будут выдаваться на срок до года по ставке, не превышающей 5%. Размер каждого кредита ограничен среднемесячной выручкой заемщика, уменьшенной на величину среднемесячных амортизационных отчислений и среднемесячной чистой прибыли, но не может превышать 3 млрд рублей.
Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Президент, Правительство РФ, банковское сообщество разрабатывают сейчас меры поддержки наиболее пострадавших отраслей экономики в режиме 24/7. Сроки принятия и реализации соответствующих документов — поистине рекордные. Все работают буквально круглосуточно и без выходных. Только в пятницу было принято Постановление Правительства РФ № 582, за выходные Минэкономразвития России и мы разработали соответствующее соглашение и подписали его. Первые кредиты по новой программе будут выданы уже в ближайшие дни».
Максим Решетников, министр экономического развития Российской Федерации:
«Рассчитываем, что банки активно включатся в реализацию этой программы. Она должна помочь системообразующим предприятиям пережить этот непростой период и поддержать занятость».
Предприятия смогут использовать кредит на оплату труда, страховых взносов, аренды помещений и оборудования, ремонта оборудования, коммунальных услуг, транспортных расходов, финансирования опытно-конструкторских работ и так далее — полностью список целей приведен в правилах. Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2020 года № 1134-р предусматривает выделение банкам в 2020 году 24 млрд рублей субсидий на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным в рамках этой программы. В результате банки должны выдать системообразующим предприятиям кредиты на общую сумму до 400 млрд рублей по льготной ставке. Спрос на кредиты высокий: уже более 20 компаний из числа наиболее пострадавших отраслей —транспортных, промышленных и энергетических — заявили о своих потребностях в поддержке.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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