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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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5 млрд рублей решили потратить на морские деликатесы на Дальнем Востоке
Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) осуществляет поддержку инвесторов, реализующих проекты в сфере марикультуры. В настоящее время в портфеле Агентства находятся 10 таких проектов с общим объемом планируемых инвестиций порядка 5 млрд рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
«Наше Агентство поддерживает проекты в сфере марикультуры. Такие проекты помогают обеспечивать население продовольствием, формируют новые рабочие места и создают точки притяжения для туристов в отдаленных районах. Уверен, что потенциал Дальнего Востока по выращиванию наиболее ценных промысловых объектов только начинает проявляться, потому что в отрасль пришли новые инвесторы, нацеленные на получение результата», - заметил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов.
В частности, при поддержке АНО АПИ в Хасанском районе Приморского края компания «Эффективная энергия» реализует инвестиционный проект по выращиванию ценных морских гидробионтов. Инвестиции в проект составят 29 млн рублей, создано 23 рабочих места.
Как отметил Леонид Петухов, проект был запущен в кратчайшие сроки. В 2018 году компания оформила права на рыбоводные и земельные участки. В следующем году была осуществлена установка первичной инфраструктуры для подвесных систем, организована береговая база, собран и высажен в открытую акваторию спат приморского гребешка. При участии АПИ в проект привлечен технологический партнер - японская компания – «Кондо Сетэн» - производитель садкового оборудования для выращивания гребешка. В планах компании – интеграция предприятия в туристическую среду Хасанского района, организация мест отдыха с демонстрацией марикультурных объектов и технологий производства.
В реализации проекта в рамках соглашения об инвестиционной деятельности с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» в значительной степени резиденту свободного порта Владивосток помогает сниженный с 30% до 7,6% единый социальный налог. Со стороны КРДВ инвестору оказана помощь в обеспечении взаимодействия с органами местной власти, в результате чего в аренду получен земельный участок для строительства береговой инфраструктуры. В настоящее время предприятие уже вложило в проект 15 млн рублей.
По словам Леонида Петухова, АНО АПИ работает для улучшения инвестиционного климата для запуска новых проектов в сфере марикультуры. Агентство при координации Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики инициировало несколько значимых предложений для снятия административных барьеров в отрасли, в числе которых предложило изменения в порядок формирования рыбоводных участков. Одна из главных проблем в аквакультуре – отсутствие свободной акватории для формирования рыбоводных участков. Предложение АНО АПИ заключается во внесении изменении в действующий порядок определения границ рыбоводных участков (постановление Правительства РФ от 9 апреля 2018 г. № 429) в части возможности расширения границ рыбоводных участков за счет примыкающей свободной акватории, а также в части обязательного примыкания границ участка к берегу (урезу воды). По оценке АНО АПИ, предлагаемые решения позволят увеличить площадь используемой акватории под аквакультуру на не менее чем 30%, приведут к увеличению на 25% финансовых показателей проектов и улучшению ситуации по пресечению воровства товарной продукции и браконьерства.
Также АНО АПИ внесло предложения по модернизации сервиса «Аквавосток» (aquavostok.ru) с целью расширения доступа инвесторов к акваториям. В частности, было предложено вести и отправлять с помощью сайта отчетность, добавить возможность оперативного обращения пользователей в Минвостокразвития России и Росрыболовство и другое.
Информация предоставлена пресс-службой Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта
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