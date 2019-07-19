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07 Августа 2019, 11:53 | Регион сегодня |

#БегиКакТигр: Международный марафон пройдет накануне фирменного праздника Владивостока

Маршрут забега традиционно построен по Русскому и Золотому мостам, и центральным улицам. Призовой фонд гонки 1 миллион рублей

Участники Galaxy Vladivostok Marathon смогут внести вклад в изучение и сохранение амурского тигра, приняв участие в благотворительной акции #БегиКакТигр.

Акцию организуют беговой клуб Run DNS Run и Центр «Амурский тигр».


Чтобы принять в ней участие необходимо сделать пожертвование на выбранную сумму при регистрации на любую дистанцию Galaxy Vladivostok Marathon. Взамен на пожертвование участники получат дизайнерскую «тигриную» футболку, которая будет выделять их во время забега.

Все полученные средства направят в особоохраняемые природные территории Приморья: национальный парк «Бикин», Лазовский и Сихотэ-Алинский заповедники.

В 2018 году Galaxy Vladivostok Marathon уже поддержал редких полосатых хищников. Тогда на средства, вырученные с билетов, приобрели фотоловушки для заповедников.

Владивостокский Международный Марафон пройдет во Владивостоке 28 сентября в четвертый раз. Бегуны со всего мира возьмут старт в четырех дистанциях: 5 км/10 км/21,1 км/42,2 км, а также открыты детская и паралимпийская дистанции (1 км).

Маршрут забега традиционно построен по Русскому и Золотому мостам, и центральным улицам. Призовой фонд гонки 1 миллион рублей. 

Стоит отметить, что на следующий день после марафона 29 сентября атлеты смогут принять участие в крупном городском фестивале – День Тигра.  Гвоздь праздника — тигриное шествие: толпа взрослых и детей в полосатых костюмах, с раскрашенными «под тигра» лицами спускаются по Океанскому проспекту к центральной площади города. Тигр — символ Владивостока. Он изображён на гербе города, в центре Владивостока имеются сопка Тигровая и улица Тигровая

Регистрация на марафон открыта.

Досье "Дальневосточного капитала": Центр «Амурский тигр» — организация, занимающаяся изучением, сохранением и увеличением популяции амурского тигра в России. Вся деятельность ведется без бюджетного финансирования, исключительно благодаря спонсорской поддержке организаций и частных лиц. Центр создан в 2013 г. Русским географическим обществом по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: марафон  День тигра  БегиКакТигр 


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