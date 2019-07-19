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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 08 Августа, 02:00 |
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Эксперты выяснили, зачем пассажиры устраивают очередь на посадку в самолет
Эксперты Aviasales выяснили, что большинство российских авиапассажиров встают в очередь на посадку в самолет еще до ее объявления, так как боятся, что не успеют разместить ручную кладь на багажной полке, пишет РИА Новости.
"Эксперты туристического поисковика провели опрос среди своих пользователей в соцсетях на тему, почему они встают в очередь заранее. Оказалось, что 41% респондентов хотят первыми разместить свой чемодан на багажной полке", - говорится в сообщении туристического поисковика.
Владивосток тоже славится любовью пассажиров устраивать очередь до объявления посадки в самолет. Это вызывает особое удивление туристов из Китая и Южной Кореи. Пассажиры, как правило, максимально используют возможность взять сумки в ручную кладь. При переполненности рейса, многим не хватает места на багажной полке. Более того, обострившаяся ситуация с "пропажей" и задержкой багажа на внутренних рейсах тоже отпразилась на желании взять свой чемодан с собой в самолет.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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