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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 08 Августа, 02:00 |
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Без паники: Полярный фронт принесет в Приморье дожди и похолодание
В Приморье пройдут дожди, местами ливни и грозы и похолодает, сообщает эксперт "Маглипогоды".
"Сейчас в Приморье начинается период неустойчивой погоды и ожидается похолодание. Ранее полярный фронт, который в этом году сдвинулся севернее обычного, установил в Приморье такую жаркую и душную погоду. Полярный фронт начнет двигаться на юг, начнутся дожди и похолодает. В ближайшие двое суток через Приморский край будет проходить полярный фронт. В крае установится неустойчивая погода. Во время прохождения фронта пройдут дожди различной интенсивности, затем похолодает", - пишет "Маглипогода".
Похолодание будет происходить неравномерно, но направлением с севера-востока на юго-запад. При этом ночью и в первой половине дня 8 августа на южные районы края косвенно окажет влияние небольшой тропический циклон Франциско. Но все же добавит осадков Приморскому краю возможно обострит полярный фронт.
8 августа ночью и днем в крае ожидается пасмурная погода, во второй половине дня на юге края местами с прояснением. Пройдут дожди различной интенсивности, на юге края сильные. Местами пройдут тропические ливни и грозы. На побережье ожидается усиление северо-восточного ветра до 12-17 м/с, на юго-востоке местами до 23 м/с. Температура воздуха ночью от +15 °С на востоке края и до +25 °С на западе края.
На побережье края, в открытых водах появятся волны от 1 до 2,5 метров. Днем начнет происходить вторжение холодного воздуха из Охотского моря, поэтому на севере края и на востоке края похолодает. Здесь температура воздуха составит всего от +17 °С до +25 °С. На юге края, в том числе и во Владивостоке, а также на западе края и местами в центральных районах еще сохранится жаркая и душная погода. В этих районах температура воздуха составит +26 °С +33 °С.
9 августа в крае сохранится неустойчивая погода. Пройдут дожди различной интенсивности. Только теперь на юге края облаков и осадков будет меньше и они будут носить кратковременный характер, а вот на севере края и в центральных районах осадков будет больше.
9 августа на севере края и местами в центральных и западных районах при обострении фронта местами пройдут тропические ливни и грозы с количеством 30 мм и более за 3 часа и менее. При грозах возможно резкое усиление ветра. Температурный фон понизится на большей части края и составит +15 °С +23 °С, но на западе края и на юго-западе края еще сохранится +24 °С +29 °С, а в Хасанском районе до +32 °С.
10 августа полярный фронт сдвинется на юг и временно ослабнет. Похолодает на всей территории Приморского края. Духота исчезнет. Температура воздуха днем составит всего +17 °С - +27 °С. Сохранится переменная облачность, местами пройдут дожди различной интенсивности, возможно грозы. Далее погода в Приморском крае будет зависеть от траектории тайфуна Лекима. Сохраняется некая угроза выхода тайфуна Лекима на Приморский край.
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