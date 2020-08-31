На самом деле

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Опыт приморцев по выявлению недостоверной информации о коронавирусе активно перенимают в разных регионах России

Как сообщили журналу «Дальневосточный капитал» в департаменте по делам молодежи Приморского края, волонтеры Приморской общественной организации информационной защиты «Медиабратство «Киберволонтеры» проводят ежедневный мониторинг соцсетей на предмет так называемых фейк-ньюз – публикаций, содержащих недостоверные, лживые сведения о ситуации с коронавирусом в России.

К этой непростой работе активисты подключились еще в марте. Они ежедневно просматривают множество различных публикаций и проверяют их на достоверность, сверяя с официальными данными Минздрава РФ. Если информация не соответствует действительности, к примеру, в ней сообщается о завышенных масштабах распространения заболевания, домашних способах лечения инфекции и других деструктивных и недостоверных сведениях, способных ввести в заблуждение или нанести вред здоровью и жизни граждан, о них сразу сообщается в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Сайты с недостоверной общественно значимой информацией о распространении новой коронавирусной инфекции (при этом данные сведения создают угрозу массовых нарушений общественного порядка и могут помешать работе розничных предприятий) оперативно блокируются, СМИ штрафуются и публикуют опровержения. «Только за первую неделю работы активисты выявили более 600 несоответствующих действительности материалов», – подчеркнула директор департамента по делам молодежи Приморского края Елена ТОМЧУК.

Объединение «Медиабратство «Киберволонтеры» было создано в рамках реализации в регионе федерального проекта «Безопасный Интернет». Поддержку деятельности киберволонтеров оказывает Департамент по делам молодежи Приморского края в рамках государственной программы Приморского края «Безопасный край». Отдельно скажем, что опыт приморских волонтеров по выявлению несоответствующих действительности публикаций о коронавирусе уже активно перенимают в разных регионах России.

«К деятельности «Медиабратства» уже подключились ребята из разных регионов России, в том числе представители движения «Волонтеры-медики» из Центрального федерального округа и движения «Мы» в Нижнем Новгороде», – уточнила координатор Приморской общественной организации информационной защиты «Медиабратство «Киберволонтеры» Мария ЛАГУНОВА.

Отметим, что общественная организация информационной защиты «Медиабратство «Киберволонтеры» проводит также активную просветительскую работу в Приморском крае. В частности, активисты провели онлайн-вебинар, посвященный обороту информации в эпоху пандемии. Эксперты рассказали жителям края о том, как грамотно распоряжаться своим правом на свободу слова и мнений, обсуждать общественно значимую информацию, не посягая на чужие права и не создавая иных негативных последствий.

Напомним, в России, и в Приморье в частности, по информации Роскомнадзора, в отношении СМИ и других интернет-ресурсов, нарушающих положения Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации» в части распространения недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, принимаются самые жесткие меры вплоть до полного и немедленного ограничения доступа к соответствующим информационным ресурсам и лишения лицензий. Для инициаторов фейковых новостей также предусмотрены наказания: для физических лиц – до 400 тыс. рублей, для должностных лиц – до 900 тыс. рублей, для юридических лиц – до 1,5 млн рублей.

Кроме того, в Приморье достоверную информацию о ситуации с коронавирусом можно узнать из сообщений Оперативного штаба Приморского края по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции. На сайте правительства Приморского края и в официальных СМИ ежедневно публикуется соответствующая оперативная информация. Информация на primorsky.ru обновляется каждый день.

Помните: коронавирусная инфекция никуда не делась. Гражданам рекомендуется носить маски, не собираться большими группами, по возможности работать удаленно, людям из группы риска – продолжать режим самоизоляции, в общественных местах и транспорте сохранять «социальную дистанцию» – не менее 1,5 м.

Фото автора.

Юрий РОГОВ. Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2020 год.

Теги: коронавирус  Безопасный Интернет  Киберволонтеры 


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