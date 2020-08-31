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07 Сентября 2020, 17:15 | Регион сегодня

Помощь – благородное дело

Волонтеры Приморья помогают нуждающимся в период эпидемии коронавируса

Во время самоизоляции добровольческое движение, объединившее тысячи жителей края, стало реальной поддержкой для многих семей, оказавшихся в затруднительном положении. Власти продолжают отмечать заслуги и бескорыстный труд добровольцев. Так, губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО вручил благодарности волонтерам г. Артема за вклад в оказание помощи населению в период пандемии COVID-19.

Активная гражданская позиция во время борьбы с распространением коронавируса объединила людей самых разных возрастов и профессий. За четыре месяца непростой эпидемиологической ситуации участники волонтерского движения, организованного на базе регионального отделения партии «Единая Россия», приняли и исполнили около 25 тысяч просьб от жителей края, доставили свыше 10 тысяч продуктовых наборов.

«Сегодня мы хотим отметить ваш благородный труд в сложной ситуации, в которой оказалась вся страна, в том числе и Приморский край. Уверен, сотни жителей Артемовского городского округа ощущали вашу помощь, своевременную поддержку. Мы говорим о представителях старшего поколения – 65 и более лет, семьях с детьми-инвалидами, одиноких мамах – всех тех, кому так необходима наша защита. Ваше соучастие, добрые дела наряду с президентской поддержкой, той работой, которую вели органы власти, помогли преодолеть этим людям непростой этап в жизни», – обратился к волонтерам Артема глава региона.

Награждения волонтеров за вклад в оказание помощи населению в период пандемии COVID-19 прошли во всех муниципалитетах края.

«Хочу поблагодарить вас за отзывчивые сердца, за доброту, искреннюю помощь и желание помогать! Это дает жителям края хороший пример, как нужно жить вместе в трудное время, протягивая руку помощи друг другу. Мы одни из первых это начали, дав почин всей стране. Думаю, что эту практику мы обязательно продолжим. Хочу отметить, что, выезжая в муниципальные образования, мы не забываем отмечать труд волонтеров, которые в трудное время, когда люди не знали, что нужно делать и боялись выходить из дома, одними из первых пришли на помощь», – обратился к представителям волонтерского движения Олег Кожемяко.

На протяжении четырех месяцев добровольцы в сложной эпидемиологической обстановке помогали самым незащищенным слоям населения – представителям старшего поколения, семьям с детьми-инвалидами, одиноким мамам и всем тем, кто оказался в тяжелой ситуации. Они приобретали и доставляли продукты питания и товары первой необходимости, оказывали помощь по хозяйству, привозили бесплатные продовольственные наборы гражданам из групп риска.

В рамках общественного движения «Мы – Приморье» во Владивостоке активисты волонтерского движения из числа предпринимателей вручали продуктовые наборы семьям, нуждающимся в социальной помощи. Общественное движение «Мы – Приморье» объединило неравнодушных предпринимателей и общественных деятелей для помощи многодетным семьям, пенсионерам и инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации во время вынужденной изоляции. Волонтеры собирают бесплатные продуктовые наборы и доставляют их на дом нуждающимся.

Стоит отметить, что волонтерская деятельность принимает самые разные формы содействия. Так, бригада «Даем добро» помогает живущим в Тернее пенсионерам приводить в порядок дворы и ухаживать за огородами. Идея создать волонтерскую бригаду пришла в конце марта, когда объявили период самоизоляции.

Кроме того, в борьбе с COVID-19 опытным врачам помогают студенты медицинских факультетов Приморья.

Фото автора.

Юрий РОГОВ

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2020 год.

Теги: коронавирус  covid-19 


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