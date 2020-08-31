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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 07 Сентября, 18:31 |
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Коронавирусное закулисье
Инфекционный госпиталь рассчитан на 400 коек. Здесь опытным врачам помогают ординаторы и студенты медицинских специальностей. Молодые специалисты содействуют в оказании медпомощи, развозят питание и просто общаются с пациентами, которые изолированы в палатах.
По словам главного врача ВКБ №4, заместителя председателя Думы Владивостока Елены НОВИЦКОЙ, помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией сейчас оказывают не только врачи, но средний и младший медицинский персонал, а также персонал, связанный с техническим обслуживанием здания, оборудования, питанием, - в общем подсчете более 400 сотрудников. «Мы очень рассчитываем, что их количество будет увеличиваться, потому что нагрузка - как физическая, так и моральная - у всех людей, работающих в нашей больнице, - колоссальная. Каждый работает в тяжелейших условиях на 1,5-2 ставки. На сегодняшний день неоценимую помощь оказывают студенты (36 человек) и 16 врачей-ординаторов», - комментирует главврач. Отметим, что с мая врачи стабильно получают положенные им повышенные зарплаты, до этого им частями приходили федеральные и региональные выплаты.
Инфекционный госпиталь Дальзаводской больницы в самый разгар пандемии и самоизоляции пригласил к себе в гости корреспондентов приморских СМИ, чтобы показать, как сегодня работают медики на передовой. Журналисты увидели воочию, как переодеваются врачи - это, надо отметить, особая, трудоемкая процедура. Сверху надеваются средства индивидуальной защиты - комбинезоны, защитный шлем или очки, перчатки, шапочка, резиновые сапоги и высокие бахилы. «За время применения вынужденной защиты наши сотрудники настолько с ними сроднились, что ассоциируют их с «матушкой» и «батюшкой». Средства в виде комбинезона называют «батюшка», средства в виде защитных халатов - «матушка». На мой взгляд, такие ассоциации очень показательны и говорят о том, что сотрудники воспринимают такую защиту как отеческую и материнскую заботу от коронавирусной заразы», - поделилась небольшими секретами «коронавирусного закулисья» глава Дальзаводской больницы.
Медики напоминают жителям Приморья: вирус никуда не делся. Граждан просят не собираться большими группами, быть в масках и соблюдать «социальную дистанцию» - не менее 1,5 м.
Фото автора.
Юрий РОГОВ. Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2020 год.
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