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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 09 Февраля, 15:58 |
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Гран-при премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток завоевал фестиваль "Литература Тихоокеанской России"
Церемония вручения IX премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток прошла во Владивостоке в пятницу, 7 февраля. Лучшими проектами по итогу 2019 года, были признаны работы, реализованные в Якутске, Улан-Удэ, Хабаровске и Владивостоке.
Интрига с победителями сохранялась в течение всего дня, пока в большом зале отеля «Версаль» шли публичные презентации проектов, вышедших в финальную часть конкурса. Семнадцать проектов-участников отстаивали право на то, чтобы называться самыми сильными в регионе, и претендовали на победу в пяти конкурсных номинациях: «Благотворительность», «Корпоративные коммуникации», «Развитие и продвижение территории», «Внутрикорпоративные коммуникации» и «Продвижение государственных, общественных и социальных программ».
Для каждого из участников этот финальный этап стал серьезным испытанием, ведь формат открытой презентации подразумевал не только представление своего проекта, но и дискуссию с присутствующей аудиторией, которая состояла из экспертов, членов студенческого жюри, коллег по конкурсу и профессиональному сообществу, журналистов и гостей церемонии.
Уровень подготовки и реализации конкурсных работ оценивала экспертная комиссия под председательством Владислава Шулаева, директора по стратегическим коммуникациям агентства АГТ, г. Москва. В состав команды жюри вошли специалисты в области связей с общественностью государственных, маркетинга и рекламы, представители науки, органов власти и бизнеса из разных регионов Дальнего Востока, что обеспечивало максимальную объективность и независимость их общей оценки мастерства и таланта участников.
В номинации «Лучший проект в области благотворительности» эксперты объявили победителем хабаровский проект «Навстречу» и отметили специальным призом проект «Чудеса случаются» Приморского онкодиспансера (Владивосток).
В категории «Лучший проект в области корпоративных коммуникаций» победил проект «Стометровка шашлыка» ("Супра", Владивосток).
Лучшим проектом в области развития и продвижения территорий стал проект «Голос внутри» про иммерсивные прогулки в формате аудиоэкскурсии-квеста с элементами уличного спектакля (Владивосток).
В категории «Лучший проект в области внутрикорпоративных коммуникаций и медиа:» победил проект «Театральные подмостки NordGold» из Республики Саха (Якутия).
И, наконец, в традиционно конкурентной категории «Лучший проект в области продвижения государственных, общественных и социальных программ» победу одержал проект «Мусор из головы» из Улан-Удэ.
Гран-при премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток по итогу 2019 года получил фестиваль «Литература Тихоокеанской России», который на премии представляли Виктор Суханов, учредитель и Василий Авченко, литературный директор фестиваля. Именно этот проект будет представлять Дальний Восток на федеральном уровне - 23-й церемонии награждения лауреатов Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник», которая пройдет 21 февраля 2020 года в Москве.
Старт юбилейному региональному конкурсу «Серебряный Лучник» - Дальний Восток будет дан в октябре 2020 года. К соисканию десятой по счету региональной премии приглашаются все желающие. Информация о конкурсе доступна на сайте www.luchnik.ru в разделе «Региональные конкурсы» или на сайте www.luchnik-dv.ru.
Досье "Дальневосточного капитала": Премия "Серебряный Лучник" - Дальний Восток проводится с 2011 года и ориентирована на проекты, реализованные на территории 11 регионов Дальневосточного федерального округа. За годы проведения дальневосточного Лучника было представлено более 480 проектов, два проекта – из Владивостока и Якутска получили высшие награды национальной премии. Традиционно среди членов конкурсной комиссии – как новые участники, так и те, кто уже неоднократно участвовал в работе оргкомитета дальневосточной премии. Это теоретики и практики в области связей с общественностью, специалисты госструктур и бизнеса Приморья, Сахалина, Забайкальского края. Такой подход позволяет учесть многообразие мнений, которое высказывают профессионалы от разных территорий ДФО, и обеспечить максимальную непредвзятость при оценке проектов.
Издательская компания "Золотой Рог" и журнал "Дальневосточный капитал" - информационные партнеры девятой премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток.
На фото: Гран-при премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток по итогу 2019 года получил фестиваль «Литература Тихоокеанской России», награду принимает Елена Ардальянова, один из организаторов события.
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