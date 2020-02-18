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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 08 Апреля, 20:27 |
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Сбербанк бесплатно продлевает договоры аренды индивидуальных сейфов
Все договоры аренды, заключенные для хранения ценностей, заканчивающиеся в период с 01.03.2020 по 5.05.2020 включительно, будут продлены банком автоматически. Клиенту не придется специально обращаться в банк, дополнительная плата с клиентов взиматься не будет.
Договоры аренды, заключенные для осуществления расчетов, в том числе по сделкам с недвижимостью, исполняются в соответствии с изначальными условиями. При этом, учитывая текущую ситуацию, банк увеличил с 20 до 35 дней сроки вскрытия сейфов при возникновении просрочки выполнения условий договора.
Доступ к арендованным сейфам осуществляются согласно графику работы отделений банка. Экстренные ситуации рассматриваются банком в индивидуальном порядке.
Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:
«Мы продолжаем адаптировать свои продукты и условия по ним, ориентируясь на текущую ситуацию, когда большинство наших клиентов остаются дома. Поскольку для продления договора аренды сейфа нужно посетить офис банка, мы приняли решение автоматически продлить сроки договоров хранения ценностей до окончания периода самоизоляции. Это избавит наших клиентов от необходимости посещения офисов и позволит находится в безопасности дома. Ценности клиентов будут находиться под надежной защитой банка, и платить за дополнительные дни аренды не нужно».
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