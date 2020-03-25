Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 08 Мая, 20:32 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 73.87 р.
1 EUR 80 р.
100 JPY 69.48 р.
10 CNY 10.43 р.
Тема номера
Дальневосточные порты: Инвестиционный тренд
свежий номер
Дальневосточный капитал № 03, 2020

Регион сегодня
08.05 |
Города-побратимы Владивосток и Сан Диего встречают вместе День победы
08.05 |
Хабаровский край скатился в "хвост" рейтинга по созданию рабочих мест
08.05 |
В Хабаровском крае приняли меры для недопущения вспышки коронавируса среди вахтовиков
07.05 |
Сбербанк предлагает кредитование по ставке до 5% годовых
06.05 |
В Хабаровском крае людей в белых халатах "косит" коронавирус
статьи раздела
Персона
25 Марта 2020, 09:00
Борис Ступницкий, глава Союза "Торгово-промышленная палата Приморья": Мы – другие Руководитель Союза "Торгово-промышленная палата Приморья" – о том, чего не хватает ТОРам, почему семья не является тылом, и о том, когда начинается завтра, в эксклюзивном интервью журналу "Дальневосточный капитал"
статьи раздела
Регион сегодня
18 Февраля 2020, 10:15
Двухпроцентный барьер Первые итоги дальневосточной ипотеки под 2% показали, что она требует серьезной коррекции - около половины заявителей получают отказы
статьи раздела
Регион сегодня
18 Февраля 2020, 09:30
Владивосток на шахматной короне Впервые в мировой истории на шахматную корону попали главные символы Владивостока - амурский тигр, Токаревский маяк, Золотой мост, триумфальная арка цесаревича Николая и памятник Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке
статьи раздела
Часовой пояс
25 Декабря 2019, 11:00
"Сила Сибири" перепала и Дальнему Востоку Открытие газопровода стало событием, которое смело можно отнести не только к сфере экономики, но и геополитики
статьи раздела
Компании
23 Декабря 2019, 10:00
Крабы зацепились за стапель В России начинается долгожданное обновление рыбопромыслового флота
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
08 Мая 2020, 18:31 | Регион сегодня |

Города-побратимы Владивосток и Сан Диего встречают вместе День победы

8 мая Генеральный консул США во Владивостоке Луис Кришок, находясь в Москве, принял участие в видеоконференции Ассоциации городов-побратимов Владивосток - Сан Диего, посвященной 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне

 

Он воздал дань уважения отваге наших предков — советских и американских воинов и отметил сотрудничество между странами, в том числе в рамках программы ленд-лиза, которая внесла значительный вклад в победу. Генконсул Кришок отметил, что прочные связи между городами-побратимами Владивостоком и Сан Диего являются мощным напоминанием о дружбе наших народов и силе добра, которые продолжают жить в сердцах наших людей.

В конференции приняли участие около 25 человек - общественные деятели, дипломаты, политики, учителя, предприниматели.

 


 

Полноправными участниками телемоста стали американские и русские дети. Ребята исполнили песню «Катюша», их трогательные рисунки о мире без войны сделали атмосферу встречи ещё более тёплой и дружеской.
 

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: 75летПобеды  Сан Диего  ОднаПобеда  города-побратимы 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Персона
23 Марта 2020, 13:20
В чем сила Гила Петерсила Секреты результативной коммуникации от гуру нетворкинга
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
18 Февраля 2020, 09:00
Научные фантазии магаданских биологов В Институте биологических проблем Севера (ИБПС) в Магадане группа ученых-энтузиастов выступила с идеей создать Национальный парк в малоизученных районах южных отрогов хребта Черского, где расположены озера Дарпир, Малык, Момонтай, река Омулевка
статьи раздела
Регион сегодня
18 Февраля 2020, 08:45
Подари Владивостоку взгляд Уникальная история сложилась во Владивостоке - каждый его житель и гость может стать участником проекта-подарка, посмотрев на город через объектив своего фотоаппарата
статьи раздела
Персона
25 Декабря 2019, 09:00
Высший пилотаж АНИКа Александр Николаев, владелец компании АНИК, одной из старейших автошкол Приморского края, - о пользе честности в бизнесе, головного мозга в вождении, оптимизма в мировоззрении и других очевидных вещах с неожиданного ракурса
статьи раздела
Часовой пояс
20 Декабря 2019, 19:08
Остановлена работа угольного терминала, засыпающего Находку пылью Деятельность компании "Порт Восточные ворота - Приморский завод" приостановлена по иску Находкинского транспортного прокурора
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика