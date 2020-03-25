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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 08 Мая, 20:32 |
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Города-побратимы Владивосток и Сан Диего встречают вместе День победы
Он воздал дань уважения отваге наших предков — советских и американских воинов и отметил сотрудничество между странами, в том числе в рамках программы ленд-лиза, которая внесла значительный вклад в победу. Генконсул Кришок отметил, что прочные связи между городами-побратимами Владивостоком и Сан Диего являются мощным напоминанием о дружбе наших народов и силе добра, которые продолжают жить в сердцах наших людей.
В конференции приняли участие около 25 человек - общественные деятели, дипломаты, политики, учителя, предприниматели.
Полноправными участниками телемоста стали американские и русские дети. Ребята исполнили песню «Катюша», их трогательные рисунки о мире без войны сделали атмосферу встречи ещё более тёплой и дружеской.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Города-побратимы Владивосток и Сан Диего встречают вместе День победы
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