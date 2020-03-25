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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 08 Июня, 15:26 |
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Умение работать в облаке – важное преимущество бизнеса
Главное, что позволяют сделать облака – перевести капитальные затраты на поддержку ИТ-инфраструктуры в операционные. Так бизнес может сосредоточиться на развитии профильных направлений, а значит, повысить свою эффективность и конкурентоспособность.
Использование cloud-технологий дает возможность на старте просчитать экономику проекта и запланировать эффективное вложение освобождающихся ресурсов. При этом, провайдер обеспечивает высокую степень доступности сервисов в режиме 24/7, полностью взяв на себя заботу о качестве работы облачной ИТ-инфраструктуры.
С использованием облаков организация может гибко управлять мощностями, наращивая или сокращая их объем в зависимости от актуальных потребностей. Например, в период пандемии, те компании, которые были вынуждены остановить свою работу, временно отказались от потребления виртуальных мощностей, те же, кто наоборот начал активно развивать работу online, оперативно увеличили их объем, и оказались первыми в борьбе за клиентов.
Массовый переход на «удаленку» стал причиной повышенного спроса на современные и эффективные инструменты для командной работы. Наличия телефона и почты для эффективного функционирования home-office оказалось недостаточно. Как следствие, существенно вырос спрос на услугу Software-as-a-Service (приложение как сервис). С ее помощью организация может развернуть в облаке настоящий виртуальный офис с полным набором корпоративных сервисов. Команда сможет подключаться к собраниям или совместной работе над документами в любой момент времени и с любого устройства, имеющего выход в интернет. При этом, организовать доступ к корпоративным ресурсам в облаке проще и безопаснее, чем установить бизнес-приложения на личные устройства сотрудников.
Эффективно управлять ресурсами организации помогает также аутсорсинг ИТ. Все больше организаций передают часть функционала ИТ-подразделения организациям, специализирующимся в этой области, что дает возможность повысить качество информационной поддержки бизнеса и сосредоточиться на его развитии, не отвлекаясь на сопровождение.
Компания Softline много лет развивает собственную экспертизу в области облачных технологий. В числе ее клиентов – крупные компании и представители среднего и малого бизнеса. Например, в прошлом году провайдер федеральной сети ECO-фастфуда MYBOX перенести сервисы для обслуживания интернет-магазина в виртуальный центр обработки данных Softline vCloud. Решение позволяет работать с высокочастотными вычислениями, обеспечивая бесперебойную работу бизнес-приложений заказчика. Еще один заказчик - разработчик мобильных и веб-приложений компания BS Lab, - разместила в облаке Softline платформу для разработки сервисных бизнес-приложений.
Если вы – руководитель бизнеса, наверняка вы уже сегодня строите планы выхода из масштабного кризиса. Приглашаем вас присоединиться к онлайн-конференции «Роль ИТ в эпоху перемен. Практика поддержки бизнеса», организованной глобальным поставщиком ИТ-решений и сервисов компанией Softline. Мероприятие состоится 18 июня 2020 года и соберет представителей деловых кругов и экспертов рынка ИТ Сибири и Дальнего Востока. Участники конференции совместно займутся определением будущих «точек роста» информационной инфраструктуры, поискам адекватных ответов на вызовы времени и нахождению эффективных технологий повышения устойчивости бизнеса в современных реалиях. Высокий уровень его проведения обеспечивает поддержка ведущих мировых брендов: Google, Cisco, NetApp, Veeam, VMware, Hewlett Packard Enterprise, Intel.
С руководителями бизнес- и информационных направлений государственных и частных компаний встретятся представители вендоров и экспертной команды Softline. Формат конференции включает в себя онлайн-дискуссии, чат, интерактивные опросы, а также ИТ-Quiz с памятными наградами для победителей.
В ходе мероприятия будут представлены лучшие практики решения ИТ-задач «от первого лица», и рассмотрены следующие вопросы:
- Роль ИТ в поддержке бизнеса региона.
- ИТ-инфраструктура в кризис: текущее состояние, динамика развития, тренды.
- Что менять? Бизнес-процессы или бизнес-модели?
- Как повысить производительность работы без существенных затрат?
- Что необходимо предусмотреть для того, чтобы работать без перебоев?
- Как и на чем можно и нужно сэкономить?
Конференция бесплатная. Регистрация открыта по ССЫЛКЕ.
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