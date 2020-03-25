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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Первые кредиты по программе "Господдержка 2 %" выдают предпринимателям Приморского края
Получить субсидированный кредит могут предприятия всех сегментов – от малого бизнеса до крупнейших предприятий из пострадавших отраслей или отраслей, требующих поддержки для возобновления деятельности.
Туристическая отрасль Приморья сейчас также находится в непростой ситуации.
«Надеемся, что в ближайшие месяцы ситуация кардинально изменится, мы сможем принять отдыхающих, ведь к нам, в Приморье, едут тысячи туристов из соседних регионов, стран. Достаточно развит в крае и внутренний туризм. Поэтому мы сейчас бросили все силы на сохранение нашего коллектива, нашего гостеприимного бизнеса. Это здорово, что в непростое время нас поддерживает государство, и мы уже получили кредит на зарплату в Сбербанке», - поделился учредитель Арт-парка «Штыковские пруды» Сергей Ким.
Напомним, 11 мая президент объявил о новых мерах поддержки бизнесу, в том числе о программе кредитования под 2%. Программа направлена на возобновление бизнеса. Воспользоваться ей могут предприятия всех сегментов – от малого бизнеса до крупнейших предприятий из пострадавших отраслей или отраслей, требующих поддержки для возобновления деятельности.
Сумма кредита по программе определяется количеством сотрудников заемщика, умноженных на величину МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита. При необходимости программой предусмотрена возможность пролонгации при соблюдении ряда условий, которые направлены на сохранение численности и подтверждение эффективной деятельности компании. Максимальный срок кредита — до 30 июня 2021 года, а при списании долга — до 1 апреля 2021 года. Получить кредит могут как коммерческие компании, так и социально ориентированные некоммерческие организации.
Сергей Радюшкин, управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк:
«Для Сбербанка важно, что в это непростое время мы можем поддержать наших клиентов. Надеемся, что это финансирование поможет компаниям успешно справиться с ситуацией. Особо хочу подчеркнуть, что эта мера помогает не конкретному бизнесмену, а всему коллективу, кредит направляется на возобновление деятельности, в том числе - на выплату заработной платы. Важная особенность этой программы заключается в том, что государство полностью погасит кредит и проценты, которые начислены по нему, предприятиям, которые сохранят до 01 апреля 2021 года штат сотрудников на уровне 90%. При сохранении не менее 80 % штата – половину суммы».
Одно из ключевых условий программы — это соответствие ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) компании и принадлежность к списку пострадавших отраслей. Для малого бизнеса программа действует, если хотя бы один ОКВЭД предприятия, основной или дополнительный, попадает в список пострадавших отраслей, а для компаний среднего и крупного бизнеса, если основной ОКВЭД относится к данному списку, определенному правительством Российской Федерации.
Журнал "Дальневосточный капитал"
Подробная информация о программе кредитования размещена на сайте Сбербанка.
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