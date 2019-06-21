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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 08 Июля, 17:51 |
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Во Владивостоке ищут менеджера по продажам на зарплату 1 000 000 рублей
Аналитики HeadHunter проанализировали вакансии на hh.ru и подготовили подборку из пятнадцати самых дорогих предложений Дальнего Востока. первую строчку рейтинга заняло предложение для специалиста в сфере недвижимости с зарплатой от 60 000 до 1 500 000 рублей.
«Большая часть данных вакансий – предложения, которые предлагают успешным кандидатам переехать в другой регион или страну. Это не значит, что у нас в регионе нет таких предложений, но когда кандидатов ищут в других городах, то зарплата указывается, обычно, выше, чем в месте дислокации. Зачем? Чтобы подтолкнуть кандидата к положительному решению, привлечь больше соискателей. Тем более, что первое, на что смотрят кандидаты – это заработная плата.
Вторая причина, почему на Дальнем Востоке достаточно вакансий, предлагающих переезд, это отличная подготовка кадров. Например, со знанием иностранных языков.
Третья причина – высокая готовность к переезду. Это может быть и поиск лучшего места для работы и жизни, более высоких зарплат, мягкого климата.
Если посмотреть по резюме дальневосточников, то в среднем 30% из соискателей готовы рассматривать другой регион для жизни и работы. Лидером по числу таких кандидатов становится Сахалинская область, где желание уехать озвучили 43% соискателей. На втором месте к переезду готовы жители Якутии 37%. Чуть меньше, 35% - их в Магаданской области, 34% в Забайкальском крае. По 31% в Приморье, Приамурье и Еврейской АО. А меньше всего соискателей, желающих переехать, оказалось в республике Бурятия (29%), на Камчатке (28%) и Хабаровском крае 24%,» - комментирует Софья Красуля, руководитель пресс-службы HeadHunter ДФО.
ТОП 15 вакансий
№ Город публикации Вакансия Зарплата Ссылка
1. Петропавловск-Камчатский - Риэлтор от 60 000 до 1 500 000 руб. на руки
https://hh.ru/vacancy/32063199
2. Владивосток - Менеджер по продажам от 40 000 до 1 000 000 руб. на руки
https://hh.ru/vacancy/32084253
3. Анадырь - Главный инженер от 350 000 руб. до вычета НДФЛ
https://hh.ru/vacancy/32110098
4. Певек - Заместитель генерального директора по эксплуатации от 300 000 руб. до вычета НДФЛ
https://hh.ru/vacancy/32197353
5. Хабаровск (с переездом в Германию) - Front End React разработчик
от 3 750 до 5 800 EUR до вычета НДФЛ
https://hh.ru/vacancy/32163972
6. Усть-Нера - Геолог от 250 000 руб. на руки
https://hh.ru/vacancy/31905942
7. Улан-Удэ - Главный геолог от 250 000 руб. на руки
https://hh.ru/vacancy/32094477
8. Владивосток - Директор агентства/начальник отдела продаж от 70 000 до 500 000 руб. до вычета НДФЛ
https://hh.ru/vacancy/32197469
9. Хабаровск - Технический директор станции технического обслуживания
от 200 000 до 350 000 руб. до вычета НДФЛ
https://hh.ru/vacancy/32218606
10. Магадан (с переездом в Южно-Сахалинск - Коммерческий директор до 300 000 руб. на руки
https://hh.ru/vacancy/31538371
11. Певек - Подземный механик до 300 000 руб. на руки
https://hh.ru/vacancy/31945504
12. Владивосток (Работа в Антарктиде. Выход из Новой Зеландии) - Тралмастер от 3 500 USD на руки
https://hh.ru/vacancy/31966992
13. Владивосток - Четвертый механик от 210 000 руб. до вычета НДФЛ
https://hh.ru/vacancy/31990222
14. Хабаровск - Командир воздушного судна Ми-8 от 175 000 до 300 000 руб. на руки
https://hh.ru/vacancy/31854705
15. Владивосток (с переездом в Китай, Шанхай) - Менеджер по закупкам от 200 000 руб. на руки
https://hh.ru/vacancy/29419417
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