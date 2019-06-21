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08 Июля 2019, 13:37 | Регион сегодня |

Во Владивостоке ищут менеджера по продажам на зарплату 1 000 000 рублей

Первую строчку рейтинга вакансий на Дальнего Востока заняло предложение для специалиста в сфере недвижимости с зарплатой от 60 000 до 1 500 000 рублей

Аналитики HeadHunter проанализировали вакансии на hh.ru и подготовили подборку из пятнадцати самых дорогих предложений Дальнего Востока. первую строчку рейтинга заняло предложение для специалиста в сфере недвижимости с зарплатой от 60 000 до 1 500 000 рублей.

«Большая часть данных вакансий – предложения, которые предлагают успешным кандидатам переехать в другой регион или страну. Это не значит, что у нас в регионе нет таких предложений, но когда кандидатов ищут в других городах, то зарплата указывается, обычно, выше, чем в месте дислокации. Зачем? Чтобы подтолкнуть кандидата к положительному решению, привлечь больше соискателей. Тем более, что первое, на что смотрят кандидаты – это заработная плата.

Вторая причина, почему на Дальнем Востоке достаточно вакансий, предлагающих переезд, это отличная подготовка кадров. Например, со знанием иностранных языков.

Третья причина – высокая готовность к переезду. Это может быть и поиск лучшего места для работы и жизни, более высоких зарплат, мягкого климата.

Если посмотреть по резюме дальневосточников, то в среднем 30% из соискателей готовы рассматривать другой регион для жизни и работы. Лидером по числу таких кандидатов становится Сахалинская область, где желание уехать озвучили 43% соискателей. На втором месте к переезду готовы жители Якутии 37%.  Чуть меньше, 35% - их в Магаданской области, 34% в Забайкальском крае. По 31% в Приморье, Приамурье и Еврейской АО. А меньше всего соискателей, желающих переехать, оказалось в республике Бурятия (29%), на Камчатке (28%) и Хабаровском крае 24%,» - комментирует Софья Красуля, руководитель пресс-службы HeadHunter ДФО.

ТОП 15 вакансий

№ Город публикации Вакансия Зарплата Ссылка

1. Петропавловск-Камчатский - Риэлтор от 60 000 до 1 500 000 руб. на руки

 https://hh.ru/vacancy/32063199

2. Владивосток - Менеджер по продажам от 40 000 до 1 000 000 руб. на руки

https://hh.ru/vacancy/32084253

3. Анадырь - Главный инженер от 350 000 руб. до вычета НДФЛ

 https://hh.ru/vacancy/32110098

4. Певек - Заместитель генерального директора по эксплуатации от 300 000 руб. до вычета НДФЛ

https://hh.ru/vacancy/32197353

5. Хабаровск (с переездом в Германию) - Front End React разработчик

от 3 750 до 5 800 EUR до вычета НДФЛ

https://hh.ru/vacancy/32163972

6. Усть-Нера - Геолог от 250 000 руб. на руки

https://hh.ru/vacancy/31905942

7. Улан-Удэ - Главный геолог от 250 000 руб. на руки

https://hh.ru/vacancy/32094477

8. Владивосток - Директор агентства/начальник отдела продаж от 70 000 до 500 000 руб. до вычета НДФЛ

https://hh.ru/vacancy/32197469

9. Хабаровск - Технический директор станции технического обслуживания

от 200 000 до 350 000 руб. до вычета НДФЛ

https://hh.ru/vacancy/32218606

10. Магадан (с переездом в Южно-Сахалинск - Коммерческий директор до 300 000 руб. на руки

https://hh.ru/vacancy/31538371

11. Певек -  Подземный механик до 300 000 руб. на руки

 https://hh.ru/vacancy/31945504

12. Владивосток (Работа в Антарктиде. Выход из Новой Зеландии) - Тралмастер от 3 500 USD на руки

 https://hh.ru/vacancy/31966992

13. Владивосток - Четвертый механик  от 210 000 руб. до вычета НДФЛ

https://hh.ru/vacancy/31990222

14. Хабаровск - Командир воздушного судна Ми-8 от 175 000 до 300 000 руб. на руки

https://hh.ru/vacancy/31854705

15. Владивосток (с переездом в Китай, Шанхай) - Менеджер по закупкам от 200 000 руб. на руки

https://hh.ru/vacancy/29419417

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: вакансии  зарплата 


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