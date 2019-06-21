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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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ВТБ финансирует добытчика россыпного золота на Колыме
Управляющий ВТБ в Магаданской области Элеонора Сырченко прокомментировала: «ВТБ традиционно сотрудничает с недропользователями Колымы, предоставляя им льготные условия финансирования и дилинга. Отсрочка по уплате процентов и выбор даты, а значит и курса продажи золота банку – привлекательные для артелей условия. К примеру, у ООО «Райз» по итогам сезона мы планируем приобрести 850 кг драгоценного металла».
Досье "Дальневосточного капитала": ООО «Райз» образовано в 2003 году, с 2005 года ведет добычу россыпного золота в Магаданской области (Среднеканский район). Является правообладателем восьми лицензий на освоение золотоносных участков сроком до 2032-2039 гг.
Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (Группа ВТБ) — международная финансовая группа, предоставляющая широкий спектр финансово-банковских услуг в России, странах СНГ, Западной Европы, Азии и Африки.
По состоянию на 31 марта 2019 года Группа ВТБ являлась второй крупнейшей финансовой группой России по активам (14,841 трлн руб.) и средствам клиентов (10,149 трлн руб.). Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому принадлежит 60,9% голосующих акций.
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