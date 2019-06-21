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Вторник| 09 Июля, 05:36 |
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Начинается ремонт дороги на Окатовой во Владивостоке
К ремонту на улице Окатовой во Владивостоке дорожники приступят уже сегодня вечером, 8 июля. Работы пройдут от выезда с улицы Героев-Тихоокеанцев до кольца улицы Запорожской.
Как рассказали в управлении дорог и благоустройства, в ходе ремонта рабочие сначала проведут фрезерование старого покрытия на наиболее разрушенных участках, а затем выполнят укладку выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетона.
Планируется, что работы будут завершены после 20 июля – при условии благоприятной погоды. Автомобилистов просят быть внимательными и с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Напомним, на сегодня во Владивостоке завершен ремонт дорог уже на 23 улицах. Также продолжается масштабный ремонт дорог и пешеходных зон в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Фото из архива
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