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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 08 Июля, 16:55 |
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Международные организации готовятся отразить киберугрозы
Представители крупнейших российских и международных организаций примут участие в ежегодном онлайн-тренинге по кибербезопасности Cyber Polygon 2020, который пройдёт 8 июля. В ходе тренинга команды предотвратят кражу данных, расследуют инцидент и соберут данные для передачи в правоохранительные органы. Около 100 команд-участников уже зарегистрировано, заявки продолжают поступать.
Cyber Polygon — это международная инициатива, посвященная повышению глобальной киберустойчивости и развития межотраслевого сотрудничества в борьбе с киберугрозами. В ходе тренинга глобальные технологические корпорации, международные организации и государственные структуры со всего мира проверяют уровень собственной подготовки к кибератакам, обмениваются актуальным опытом и делятся лучшими практиками с мировым сообществом.
Cyber Polygon 2020 является официальным проектом Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума и Группы Сбербанк. Помимо технического тренинга, в рамках Cyber Polygon 2020 состоится открытая онлайн-трансляция, где первые лица таких организаций как Всемирный экономический форум, Интерпол, ICANN, IBM, Visa и многих других расскажут о новых киберугрозах и актуальных трендах в сфере кибербезопасности, а также поделятся опытом предотвращения и минимизации последствий крупных кибератак.
В 2020 году партнером очередного ежегодного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon 2020 станет Интерпол.
Согласно оценкам Всемирного экономического форума (ВЭФ), кибератаки и кража данных занимает 9-е место в рейтинге наиболее вероятных причин глобального кризиса. При этом ущерб от них постоянно растет и по прогнозам ВЭФ в 2030 году может достичь 90 триллионов долларов. В России ситуация также становится все серьезнее — по оценкам Сбербанка, в 2021 году потери российской экономики от кибератак могут составить 7 триллионов рублей. При этом многие компании до сих пор не готовы противостоять угрозам. По данным исследования Threat Zone 2020, у 83% компаний нет планов по восстановлению и поддержанию эффективности бизнеса в случае крупного инцидента.
По этому основной темой Cyber Polygon 2020 станет подготовка к масштабному киберкризису, который может случиться в условиях ускорения цифровизации и роста активности киберпреступников. В мероприятии примут участие около 100 организаций, среди которых Испанский национальный институт кибербезопасности (INCIBE), Banco Santander, Ernst & Young, МТС, Почта Банк и другие команды. Специалисты отработают действия группы реагирования при таргетированной атаке, нацеленной на кражу конфиденциальных данных и нанесение репутационного ущерба. Сценарий будет включать в себя отражение активной атаки, расследование уже случившегося инцидента, проверку периметра на наличие других возможных уязвимостей, а также сбор информации об атаке для передачи в правоохранительные органы и предотвращения подобных ситуаций в будущем. Действия атакующих будет имитировать команда компании BI.ZONE.
Помимо технической части тренинга, мероприятия также включает онлайн-трансляцию для руководителей и нетехнических специалистов. В рамках трансляции с докладами выступят представители международных организаций и мировые эксперты, которые расскажут о новых киберугрозах и актуальных трендах в сфере кибербезопасности, а также поделятся опытом предотвращения и минимизации последствий крупных кибератак. в 2020 году Интерпол станет партнером очередного ежегодного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon 2020, который состоится 8 июля этого года. Мероприятие является официальным проектом Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума и компании BI.ZONE.
Даже в организациях, чья система кибербезопасности основана на лучших средствах защиты, случаются взломы. По данным BI.ZONE 80% компаний сегодня не готовы к масштабной кибератаке, а 46% компаний не считают кибербезопасность стратегическим приоритетом. В рамках Cyber Polygon 2020 организаторы смоделируют реалистичные кибератаки, справиться с которыми участники смогут без последствий для бизнеса. Организации отработают различные навыки: отражение активной атаки, расследование уже случившегося инцидента, проверку периметра на наличие других возможных уязвимостей, а также сбор информации об атаке для передачи в правоохранительные органы и предотвращения подобных инцидентов в будущем.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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