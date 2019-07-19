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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 08 Августа, 14:53 |
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Сервисы для инвесторов представят на ВЭФ во Владивостоке
Информационная стойка «Сервисы для инвесторов» станет одной из заметных частей экспозиции Минвостокразвития России и институтов развития на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Подборку сервисов осуществляло Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).
«Будет представлено более десятка удобных инструментов. Инвестор сможет узнать, как получить господдержку, финансирование проекта, стать резидентом преференциальных режимов ТОР или свободного порта. По каждому сервису мы персонально представим профильного руководителя, можно будет прямо сразу сделать звонок и обратиться за консультацией», – прокомментировал Леонид Петухов.
Также в выставочной зоне будет представлена зона презентации отраслей экономики дальневосточных регионов с оценкой их инвестиционного потенциала. Здесь можно будет ознакомиться и с уже состоявшимися проектами, и с теми, которые находятся в начальной стадии. Также для удобства участников форума будет организована «Дальневосточная гостиная».
Напомним, юбилейный пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября 2019 года.
Информация предоставлена пресс-службой Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.
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