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08 Августа 2019, 14:16 | Регион сегодня

Во Владивосток впервые зашел голландец Maasdam

В столицу Дальнее Востока прибыли около 1200 пассажиров из США, Канады, Австралии и Японии

В Приморье продолжается круизный сезон – в четверг, 8 августа, у берегов Владивостока впервые пришвартовалось судно Maasdam круизной компании Holland America Line. Туристы из США, Канады, Австралии и Японии получили возможность увидеть город у моря и пообщаться с его жителями.

Торжественная церемония приветствия пассажиров и экипажа лайнера состоялась в 7.10 по местному времени. Гостей Владивостока встретили в добрых русских традициях с приморским колоритом. Визитная карточка города – церемониальный отряд барабанщиц и творческие коллективы, которые исполнили национальные песни и танцы.

Экипаж и гостей впервые прибывшего судна приветствовала делегация от Приморья: представители краевой и городской власти, порта и Морского вокзала. Вместе с капитаном корабля они осмотрели круизное судно и побывали в самом центре управления.

Всего в этот раз в столицу Дальнее Востока прибыли около 1200 пассажиров из США, Канады, Австралии и Японии, которые вышли из порта Йокогама (Япония) в 14-дневный круиз Land Of The Rising Sun («Земля Восходящего Солнца»). За это время лайнер Maasdam посетит девять портов, в том числе и два российских (Владивосток и Корсаков).

За время пребывания во Владивостоке туристы познакомятся с достопримечательностями города, историческим центром, посетят музеи города.

До отправления, в 19.00, в следующий пункт назначения рядом с пунктом пропуска расположена стойка Туристско-информационного центра Приморского края. Его сотрудники обеспечивают путешественникам дополнительный сервис: выдачу карт с пешеходными маршрутами и достопримечательностями, путеводителей на иностранных языках и консультируют гостей города, как самостоятельно с ним познакомиться.

Для туристов и жителей Владивостока в течение дня работает фотозона – все желающие могут сделать кадры на память.

Напомним, круизный сезон-2019 открылся в Приморье в марте. Всего в этом году край посетят 16 пассажирских лайнеров, в том числе «гиганты», еще неизвестные приморцам. А в начале сентября, в дни проведения пятого Восточного экономического форума, один из лайнеров даже превратится в плавучую гостиницу.

По словам Губернатора Приморья Олега Кожемяко, сейчас все больше и больше круизных маршрутов начинают ориентироваться на страны АТР, где Владивосток позиционируется как европейский город.

«Впереди ожидается приход еще более крупных лайнеров вместимостью пять тысяч человек. Мы будем делать все, чтобы город становился лучше», – подчеркнул глава региона.

Справочно. Maasdam – старейший из действующих лайнеров компании, построен в 1993 году и назван в честь реки Маас в Нидерландах. Лайнер постоянно проходит реконструкцию, последнее обновление общественных пространств состоялось в ноябре 2018 года.

В длину судно достигает 219 метров. Небольшие размеры этого лайнера позволяют обеспечить высочайший уровень пассажирского сервиса и способствуют повышению уникальности его маршрутов.

Корабль способен разместить на борту до 1258 пассажиров в 632 каютах, которые обслуживают 547 человек экипажа. К услугам пассажиров предоставляются несколько ресторанов, восемь баров, казино, ночной клуб, SPA-центр, бассейны и многое другое.

Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: maasdam  круизный сезон 


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