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08 Октября 2019, 13:45 | Регион сегодня

До конца года Приморье получит еще одну новую стратегию

Минвостокразвития России поручило эту задачу двум институтам развития Дальнего Востока

Минвостокразвития России поручило двум институтам развития Дальнего Востока подготовить  стратегию развития территорий опережающего развития в Приморском крае. Стратегию к концу года должны представить Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) и Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ).

Как отметил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов, при создании трех приморских ТОР – «Надеждинская», «Михайловская» и «Большой Камень» планировалась реализация проектов на 215 млрд рублей, создание 9,5 тыс. рабочих мест. На сегодня заключено 87 соглашений на 366 млрд рублей, запланировано создание почти 24 тыс. рабочих мест. На создание объектов инфраструктуры запланировано выделить 16 млрд рублей из бюджетов всех уровней. Мультипликатор отношения частных инвестиций к бюджетным составляет 22,9. По его словам, возрастающее число резидентов привело к повышенным требованиям к инфраструктуре.

«Мы видим повышенный спрос на газ, на электричество. Нужно сделать некий запас, подготовить некую стратегию развития ТОР на будущее, на ближайшие пять-шесть лет сделать именно некий стратегический план развития очередями. Такую стратегию мы обязательно до нового года сделаем совместно с КРДВ», - отметил он.

 По словам директора КРДВ Аслана Канукоева, корпорация уже формирует в Приморье массивы земельных участков, включенных в границы территорий опережающего развития, для организации новых инвестиционных площадок. Основные параметры этих площадок будут определяться в соответствии с потребностями потенциальных резидентов.

В ТОР «Надеждинская» заключено 52 соглашения с объемом инвестиций 33,3 млрд рублей. Фактически осуществлены инвестиции в объеме 6,2 млрд рублей, создано 661 рабочее место. Проекты реализовали 4 резидента: Приморский завод «ЕВРОПЛАСТ» открыл производство пластмассовых изделий, «Домостроительный комбинат Приморье» ввел в эксплуатацию новое производство домостроительных комплектов, компания «Интертраст» построила овощехранилище, ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» выпускает двигатели знаменитого автомобильного бренда. На ВЭФ-2019 была запущена подстанция на 220 кВ «Промпарк» в пригороде Владивостока для электроснабжения создаваемых и действующих предприятий. Построены автомобильная дорога Зима Южная-Раздольное-Хасан на участке Зима Южная-Новый-Де-Фриз, магистральный водовод, магистральная канализация и канализационно-насосная станция.

В ТОР «Михайловский» заключено 17 соглашений с общим объемом инвестиций 69,6 млрд рублей. Фактически осуществлены инвестиции в объеме – 15,74 млрд рублей, создано более 1 тыс. рабочих мест. Компания «Мерси Трейд» построила элеваторный комплекс и комбикормовый завод, ООО «Приморский бекон» ввело в эксплуатацию свиноводческий комплекс, ООО «ХорольАгроХолдинг» запустило сельскохозяйственное предприятие по выращиванию сои, предприятие «Легендагро Приморье» инвестировало в развитие зернового хозяйства, в котором выращивается соя, рис и кукуруза. Проведено присоединение ряда производств к электросетям, построены участки автодорог Михайловка-Турий Рог-Некруглово, Хабаровск-Владивосток-Меркушевка, по ряду объектов проведен комплекс инженерно-изыскательских работ, разработана документация по планировке территории под размещение линейных объектов газоснабжения.

Резидентами ТОР «Большой Камень» ведется строительство верфи крупнотоннажного судостроения, реализуется комплексная программа реконструкции АО «ДВЗ «Звезда» для ремонта атомных подводных лодок 3 и 4 поколения. До конца октября текущего года будет запущен завод по производству винто-рулевых колонок «Сапфир». Резидентами ТОР строятся жилые микрорайоны для обеспечения потребностей сотрудников судостроительного кластера. В июне 2019 года введены первые 4 дома в микрорайоне «Шестой». Группа компаний «Доброфлот» заканчивает строительство завода по переработке минтая, будет создан прибрежный логистический комплекс и сухой док. Реализуются проекты в сервисных отраслях: ведется строительство гостиничного комплекса, предприятия общественного питания, работает проектное бюро для нужд ССК «Звезда». Под новые предприятия и жилые районы строится инфраструктура, а том числе по обеспечению их тепло- и электроснабжением.

Отметим, что вопросы развития трех приморских ТОР рассматривались 3 октября на прошедшем совещании под руководством вице-премьера – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Информация предоставлена пресс-службой Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: ТОР  Минвостокразвития России 


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Комментарии
  • Псевдоним14:15, 08.10.2019

    Не надоело лабуду нести? По факту экономика в полной Ж. . Пишите об этом. А то концепций уже больше чем в религиях.
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