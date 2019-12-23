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Владивостокский тоннель Мировая тоннельная ассоциация назвала лучшим проектом 2019 года
Проект по модернизации Владивостокского тоннеля стал лучшим в своей номинации на международном конкурсе «Лучший реализованный проект года – 2019», итоги которого были подведены в США в рамках ежегодной конференции Мировой тоннельной ассоциации. По итогам голосования экспертов владивостокский тоннель обошел конкурентов из Великобритании и Сингапура.
Железнодорожный тоннель длиной 1380 м, расположенный на перегоне Вторая речка – Мыс Чуркина в столице Приморья, начинали строить ещё в 1914 году. Затем он был законсервирован, достроен в период с 1934-го по 1936 год. По проекту предназначался для маскировки и переброски бронепоездов и тяжелых артиллерийских установок в бухту Улисс в случае возможного нападения условного противника. Начиная с 1951 года по нему начали курсировать составы с грузами с причалов портов, расположенных на мысе Чуркина, а после электрификации участка в 60-х годах открылось пригородное пассажирское сообщение. Искусственное сооружение не предполагалось эксплуатировать как обычный железнодорожный тоннель, поэтому многие обустройства не были заложены в его проект.
Владивостокский тоннель был включен в перечень первоочередных мероприятий по Программе развития железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона, утвержденных правительством РФ. Учитывая рост объема перевозок и значимость тоннеля для Владивостокского транспортного узла, руководством холдинга было принято решение о его масштабной модернизации, которая началась весной 2016 года и завершилась в июне 2019 года. На открытии тоннеля присутствовали губернатор Приморского края Олег Кожемяко и глава Владивостока Олег Гуменюк.
При выполнении работ были реализованы решения, которые позволили получить принципиально новую многослойную обделку тоннеля с высокими эксплуатационными характеристиками.
Заказчиком проекта выступила Хабаровская группа заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта – обособленное подразделение Дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта – филиала ОАО «РЖД».
По информации службы корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО «РЖД» (Владивосток)
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