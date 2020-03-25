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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 10 Июня, 00:59 |
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Мэра Хабаровска госпитализировали в инфекционный госпиталь
«Друзья, из домашней самоизоляции по просьбе специалистов переместился в больницу. Состояние стабильное, чувствую себя хорошо. Тест на коронавирус провели. Результат пока неизвестен. Работу мэрии по всем вопросам держу под контролем в онлайн-режиме», - написал в своем инстаграм-аккаунте Сергей Кравчук.
Напомним, несколько дней назад градоначальник ушел на режим самоизоляции из-за обнаружения коронавируса у его жены. Жену госпитализировали в краевой инфекционный госпиталь. После проведенного лечения ее состояние стабилизировалось.
Сергей Кравчук сейчас также находится под пристальным вниманием врачей.
«Обязанности мэра временно исполняет его заместитель Ирина Шапиро», - сообщил начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации Хабаровска Руслан Соколов.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал"
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