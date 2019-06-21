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09 Июля 2019, 11:18 | Регион сегодня |

Премьер-министр Индии Нарендра Моди станет главным гостем ВЭФ во Владивостоке

Готовится к проведению бизнес-диалог "Россия – Индия" с участием ведущих предпринимателей двух стран

В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Индии в Российской Федерации Венкатеша Вармы. Стороны обсудили ход подготовки к участию индийской делегации в V Восточном экономическом форуме, который состоится 4–6 сентября во Владивостоке.

«В этом году в мероприятиях Форума примет участие представительная делегация Индии, которую возглавит Премьер-министр Нарендра Моди», – заявил посол Индии.

На встрече было отмечено, что российско-индийское стратегическое сотрудничество является уникальным примером доверительных отношений двух держав.

«Отношения России и Индии охватывают все области сотрудничества, включая политический диалог, сферу безопасности, торгово-экономические и военно-технические связи, энергетику, научные, культурные и гуманитарные обмены, внешнеполитическое взаимодействие. На ВЭФ-2019 Нарендра Моди приглашен в качестве главного гостя, а Индия станет страной – гостем Форума. Уверен, что участие Премьер-министра позволит вывести уровень торгово-инвестиционного взаимодействия между нашими странами в Дальневосточном регионе на новый уровень. Широкое и представительное участие Индии в работе Форума будет способствовать более тесному сотрудничеству наших стран не только в экономической, но и гуманитарной сфере», – заявил Антон Кобяков.

Было подчеркнуто, что в рамках подготовки к участию в ВЭФ-2019 и с целью активизации российско-индийского сотрудничества Премьер-министр Индии поручил до начала Форума организовать серию деловых миссий на Дальний Восток с участием индийского бизнеса и регионов. Предполагается, что в состав миссий войдут до пяти губернаторов индийских штатов. 

Особое внимание стороны уделили обсуждению форматов участия индийской делегации в работе V Восточного экономического форума. В частности, предполагается проведение бизнес-диалога «Россия – Индия» с участием ведущих предпринимателей двух стран. Кроме того, для презентации экономического, промышленного, туристического и культурного потенциала страны планируется организация национального стенда Индии на площадке ВЭФ.

Отдельно стороны обсудили подготовку 20-го ежегодного саммита «Россия – Индия». По инициативе Нарендры Моди в этом году саммит пройдет во Владивостоке в дни проведения V Восточного экономического форума.

Досье "Дальневосточного капитала": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2019 года пройдет 4–6 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru

"Дальневосточный капитал" - региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока"  - информационный партнер V Восточного экономического форума

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Теги: Индия  ВЭФ  Владивосток 


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