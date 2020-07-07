|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 09 Июля, 16:53 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Поклонники бега регистрируются на юбилейный V Galaxy Vladivostok Marathon
Galaxy Vladivostok Marathon состоится во Владивостоке 26 сентября. Регистрация на самое масштабное беговое событие Дальнего Востока продолжается. При этом организаторы уже отмечают, что в числе участников рекордное количество людей, которые в этом году выйдут на старты впервые, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Galaxy Vladivostok Marathon.
«На протяжении пяти лет самой массовой дистанцией остаются 5 км, ведь такое расстояние по силам преодолеть каждому. «Пятерочка» также популярна благодаря формату семейного забега, который выбирают родители с детьми старше 10 лет. Интересно, что в этом году регистрируется большое количество новых участников. Это в том числе говорит о том, что из-за длительного периода самоизоляции люди соскучились по спорту. Мы рады, что наш марафон помогает вернуться к активному образу жизни. Само событие длится всего один день, но не менее важная его часть - период подготовки спортсменов-любителей. Все это время бегуны сконцентрированы на своей цели, регулярно выходят на пробежки, и благодаря этому бег становится для них любимой привычкой», - рассказала спортивный директор Galaxy Vladivostok Marathon Ольга Гаева.
На втором месте в рейтинге популярности у зарегистрировавшихся участников - марафонская дистанция. Пробежать 42,2 км по живописной трассе по острову Русский и двум знаменитым мостам Владивостока намерены сотни легкоатлетов.
«Профессионалы всегда регистрируются первыми. Они следят за международными календарями марафонов, выбирают для себя новые маршруты, новые города и страны. Марафонцы своего рода коллекционеры, а медаль из Владивостока с этой точки зрения ценный трофей. У нас интересная и довольно сложная трасса с общим набором высот в 800 метров, а еще это возможность увидеть Дальний Восток, захватить бархатный сезон и успеть искупаться в Японском море», - добавляет Ольга Гаева.
Количество легкоатлетов, зарегистрировавшихся на дистанции в 10 км и 21,1 км пока примерно одинаковое. Как правило, это люди, которые основательно занимаются спортом и целенаправленно из года в год улучшают свои личные результаты, развивают скорость или выносливость.
«На Владивостокском марафоне всегда четверть участников – иностранцы. Это наша гордость и одна из отличительных черт. В прошлом году по мостам бежали легкоатлеты из 25 стран. Сейчас все они с нетерпением ждут открытия границ и настроены оптимистично. Мы уже получили заявки из Южной Кореи, Германии, Намибии, Швейцарии и Японии. Активно регистрируются и участники из регионов России. С нами бежит Хабаровск, Амурская область, Сахалин, Якутия, Камчатка, Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург. Мы приглашаем всех!», - рассказала продюсер Galaxy Vladivostok Marathon Александрина Кучина.
Организаторы также отметили, что подготовка к событию набирает обороты. Пока новые участники регистрируются и выходят на ежедневные пробежки и бесплатные субботние пробежки с клубом RunDnsRun, для них готовят медали с уникальным дизайном и стартовый пакет. В нем спортсмены получат яркую беговую экипировку с символикой юбилейного Galaxy Vladivostok Marathon, а также раздаточные материалы и индивидуальный датчик хронометрии.
Зарегистрироваться для участия во Владивостокском марафоне можно на официальном сайте события galaxymarathon.com.
- Поклонники бега регистрируются на юбилейный V Galaxy Vladivostok Marathon
- В Приморье на территории Мельничной ОПЗ численность тигра выросла в четыре раза
- COVID-19: Приморье занимает третье место на Дальнем Востоке по смертности от коронавируса
- Международные организации готовятся отразить киберугрозы
- 5 млрд рублей решили потратить на морские деликатесы на Дальнем Востоке
- "Посмотри на Владивосток": Живем и растем вместе с городом
- По просьбе жителей во Владивостоке откроются сельскохозяйственные ярмарки
- Леопарды встречают гостей и жителей Приморья в аэропорту Владивостока
- Любимая женщина солнцепоклонника Гуменюка
- Владивосток поздравили музыкальным проектом
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.