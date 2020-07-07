Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 09 Июля, 16:53 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 71.24 р.
1 EUR 80.41 р.
100 JPY 66.26 р.
10 CNY 10.15 р.
Тема номера
Севморпуть растопит льды
свежий номер
Дальневосточный капитал № 04, 2020

Регион сегодня
09.07 |
Поклонники бега регистрируются на юбилейный V Galaxy Vladivostok Marathon
09.07 |
В Приморье на территории Мельничной ОПЗ численность тигра выросла в четыре раза
09.07 |
В правительстве Хабаровского края царит растерянность
09.07 |
COVID-19: Приморье занимает третье место на Дальнем Востоке по смертности от коронавируса
09.07 |
За что арестовали губернатора Фургала: подробности
статьи раздела
Персона
07 Июля 2020, 16:39
Михаил Робканов, почетный президент ВМТП: Во всем мире запах порта одинаковый 70 лет исполнилось одному из самых известных бизнесменов Приморья, почетному президенту Владивостокского морского торгового порта Михаилу Робканову. Михаил Федорович является председателем Совета директоров Примсоцбанка.
статьи раздела
Персона
04 Июля 2020, 18:40
Корпоративная война конституций Виталий Береговский: Кризис провоцирует борьбу за выживание
статьи раздела
Вкус жизни
04 Июля 2020, 16:44
Лучше гор могут быть только пещеры Подземные красоты манят в Приморье туристов со всей России
статьи раздела
Регион сегодня
26 Июня 2020, 10:45
Порты: экологическая повестка дня Стивидорные компании региона должны поэтапно перейти на технологии закрытой перевалки угля
статьи раздела
Проект ДК
26 Июня 2020, 09:45
Рынок труда: преодолевая кризис Приморский край впервые за многие годы столкнулся с ростом количества безработных
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
09 Июля 2020, 16:17 | Регион сегодня |

Поклонники бега регистрируются на юбилейный V Galaxy Vladivostok Marathon

Больше тысячи человек подали заявки для участия в пятом юбилейном Galaxy Vladivostok Marathon

Galaxy Vladivostok Marathon состоится во Владивостоке 26 сентября. Регистрация на самое масштабное беговое событие Дальнего Востока продолжается. При этом организаторы уже отмечают, что в числе участников рекордное количество людей, которые в этом году выйдут на старты впервые, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Galaxy Vladivostok Marathon.

«На протяжении пяти лет самой массовой дистанцией остаются 5 км, ведь такое расстояние по силам преодолеть каждому. «Пятерочка» также популярна благодаря формату семейного забега, который выбирают родители с детьми старше 10 лет. Интересно, что в этом году регистрируется большое количество новых участников. Это в том числе говорит о том, что из-за длительного периода самоизоляции люди соскучились по спорту. Мы рады, что наш марафон помогает вернуться к активному образу жизни. Само событие длится всего один день, но не менее важная его часть - период подготовки спортсменов-любителей. Все это время бегуны сконцентрированы на своей цели, регулярно выходят на пробежки, и благодаря этому бег становится для них любимой привычкой», - рассказала спортивный директор Galaxy Vladivostok Marathon Ольга Гаева.

На втором месте в рейтинге популярности у зарегистрировавшихся участников - марафонская дистанция. Пробежать 42,2 км по живописной трассе по острову Русский и двум знаменитым мостам Владивостока намерены сотни легкоатлетов.

«Профессионалы всегда регистрируются первыми. Они следят за международными календарями марафонов, выбирают для себя новые маршруты, новые города и страны. Марафонцы своего рода коллекционеры, а медаль из Владивостока с этой точки зрения ценный трофей. У нас интересная и довольно сложная трасса с общим набором высот в 800 метров, а еще это возможность увидеть Дальний Восток, захватить бархатный сезон и успеть искупаться в Японском море», - добавляет Ольга Гаева.

Количество легкоатлетов, зарегистрировавшихся на дистанции в 10 км и 21,1 км пока примерно одинаковое. Как правило, это люди, которые основательно занимаются спортом и целенаправленно из года в год улучшают свои личные результаты, развивают скорость или выносливость.

«На Владивостокском марафоне всегда четверть участников – иностранцы. Это наша гордость и одна из отличительных черт. В прошлом году по мостам бежали легкоатлеты из 25 стран. Сейчас все они с нетерпением ждут открытия границ и настроены оптимистично. Мы уже получили заявки из Южной Кореи, Германии, Намибии, Швейцарии и Японии. Активно регистрируются и участники из регионов России. С нами бежит Хабаровск, Амурская область, Сахалин, Якутия, Камчатка, Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург. Мы приглашаем всех!», - рассказала продюсер Galaxy Vladivostok Marathon Александрина Кучина.

Организаторы также отметили, что подготовка к событию набирает обороты. Пока новые участники регистрируются и выходят на ежедневные пробежки и бесплатные субботние пробежки с клубом RunDnsRun, для них готовят медали с уникальным дизайном и стартовый пакет. В нем спортсмены получат яркую беговую экипировку с символикой юбилейного Galaxy Vladivostok Marathon, а также раздаточные материалы и индивидуальный датчик хронометрии.

Зарегистрироваться для участия во Владивостокском марафоне можно на официальном сайте события galaxymarathon.com.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: galaxy vladivostok marathon  марафон  спорт 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
26 Июня 2020, 11:15
Владивосток. Муниципальное плечо края 2 июля Владивосток отмечает свой 160-летний юбилей. Даже по дальневосточным меркам - вполне солидный возраст. При этом в последние десять лет город у моря, который принято называть воротами России в Азиатско-Тихоокеанский регион, переживает особый период.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
26 Июня 2020, 10:30
Нефтехимия: в расчете на АТР В Приморье реализуются проекты переработки
статьи раздела
Регион сегодня
26 Июня 2020, 10:00
Полезная связь Переход на удаленную работу поможет предприятиям Приморья сберечь весомую долю бюджета без потери эффективности
статьи раздела
Проект ДК
26 Июня 2020, 09:30
Предпринимателям помогут перейти границу Шестьсот шесть компаний в настоящее время входят в каталог экспортеров Приморского края. Наряду с крупными предприятиями, исторически присутствующими на зарубежных рынках, в него постоянно добавляются новички, представляющие, главным образом, малый и средний бизнес.
статьи раздела
Проект ДК
26 Июня 2020, 08:40
Летний отдых в режиме брони Как выживает туристический бизнес – журналу "Дальневосточный капитал" рассказали эксперты
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика