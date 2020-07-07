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"Россети ФСК ЕЭС" направит свыше 1,6 млрд рублей на строительство ЛЭП для порта "Суходол" в Приморье
В рамках проекта будет проведена реконструкция линии 220 кВ «Владивосток – Зеленый угол», возведены заходы протяженностью 44 км на подстанцию заявителя. В результате будет обеспечена выдача до 34 МВт мощности.
Предстоит произвести монтаж более 190 опор, 44 км провода и 47 км грозотроса. На действующих подстанциях 500 кВ «Владивосток» и 220 кВ «Зеленый Угол» будут расширены системы управления технологическими процессами и реконструированы каналы связи для систем релейной защиты и автоматики. Завершение работ намечено на конец текущего года.
Постоянная схема электроснабжения порта, благодаря двум ЛЭП от независимых центров питания (подстанций 500 кВ «Владивосток» и 220 кВ «Зеленый угол»), обеспечит первый уровень надежности, предусматривающий непрерывную подачу электроэнергии.
«Суходол» будет действовать в рамках режима свободного порта. Строительство первой и второй очередей планируется завершить в 2021 году, что позволит обеспечить перевалку суммарно 12 млн тонн угля в год. Третья очередь, которая будет построена в 2022 году, увеличит годовой объем перевалки угля до 20 млн тонн.
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