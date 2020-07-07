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"Эффект матового стекла": Главная опасность бессимптомного течения коронавирусной инфекции
На сайте администрации Владивостока опубликована информация "Коронавирус бессимптомный"
В России выявляют все больше бессимптомных носителей коронавируса – людей, которые выглядят здоровыми, и чувствуют себя как обычно, но все равно способны заразить других. Человек чувствует себя совершенно здоровым, никаких признаков болезни – но тесты показывают коронавирус. Таких людей называют «тихие разносчики»,
которые могут заражать других. Но сколько еще неучтённых и даже не подозревающих об этом? Причём переболеть бессимптомно – не значит легко отделаться.
Бессимптомно болезнь чаще всего переносят более молодые люди. Также бессимптомное течение достаточно распространено у детей, хотя они в целом
реже заражаются коронавирусом. В этом случае организм человека вырабатывает белки и антитела, при этом носитель вируса не испытывает никакого
дискомфорта. Однако, при появлении какого-либо из признаков, характерных для COVID-19, его состояние уже можно относить к лёгкой форме болезни.
Выявить у бессимптомного пациента наличие вируса будет сложно, даже при обследовании и ряде анализов:
• Температура в пределах нормы. Чаще всего естественный показатель 36.6 градусов.
• Сатурация (уровень кислорода в крови) – 99%.
• Отсутствие хрипов в лёгких и воспалительных процессов на слизистых оболочках.
• Уровень лейкоцитов в крови – в пределах нормы.
• Оседание эритроцитов – 10-15, как у здорового человека.
• С-реактивный белок – 5, также показатель характерный для
неинфицированных.
В чём же опасность бессимптомного течения коронавирусной инфекции?
Это развитие вирусной пневмонии. «Эффект матового стекла» (изменения в лёгких) – яркий признак инфицированных коронавирусом. Если у пациента, не
проявлялось никаких признаков болезни, то по его компьютерной томографии лёгких можно точно сказать, что у него развивается пневмония. В отличие от
обычной пневмонии, которую вызывают бактерии или грибки, коронавирусная ведёт себя куда более агрессивно. Нередко бывает, что при бессимптомном течении болезни лёгкие инфицированного человека молниеносно превращаются в один сплошной рубец. Это очень опасное состояние, которое выводит лёгкие из строя, и мешает им выполнять свою основную роль – обогащать клетки и ткани кислородом. С таким проявлением люди попадают сразу в реанимацию, даже если ранее у них не проявлялось никаких симптомов.
Заразен ли человек, у которого болезнь COVID-19 проходит без симптомов?
Как мы уже отметили – несмотря на то, что у инфицированного человека не проявляются признаки коронавирусной инфекции, он продолжает распространять его. В силу того, что нет корректных данных о пациентах с бессимптомной болезнью COVID-19, режим самоизоляции – единственно верный способ побороть пандемию.
Уровень летальности в Приморье от коронавируса составляет 1,13%, первое место занимает Еврейская автономная область – 1,33%, второе – Забайкальский край – 1,26%. Данные о текущей работе по борьбе с COVID-19 озвучены на заседании регионального оперативного штаба .
Как доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, темп прироста заболевших продолжает снижаться и составляет уже 1,1%. За сутки коронавирус диагностировали еще у 55 приморцев (с нарастающим итогом – 4 904), скончался еще один пациент – мужчина 63 лет, болезнь у которого сопровождалась тяжелыми хроническими заболеваниями.
Фото - Алекссандр Хитров
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