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09 Августа 2019, 09:00 | Регион сегодня |

Семенной завод открыли в Приморье

Запуск семенного завода по производству сильных семян по технологии Леонида Фадеева состоялся в селе Покровка в четверг, 8 августа

Открытие предприятия позволит увеличить урожайность и экспорт приморской сои, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Приморского края.

Современный семенной завод предназначен для пофракционной доработки семян любых сельскохозяйственных культур – от мелкосемянных до самых крупных. В основном здесь будут доработаны семена сои.

«Мощности завода дают возможность производить первичную очистку семян производительностью до 59 тонн в час. На оборудовании калибруют семена на 4-8 фракций. Разделение по удельному весу позволяет получить здоровые сильные семена», – сказали специалисты предприятия.

Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморья Андрей Бронц подчеркнул, что современные технологии позволят значительно увеличить урожайность сои.

«Наша цель – увеличить к 2025 году урожайность сои до 25 центнеров с гектара. Сильные семена дают сильные растения, способные реализовать весь генетический потенциал сорта», – добавил директор департамента.

Открытие завода состоялось в рамках первой Дальневосточной аграрной конференции. В ней приняли участие специалисты из России, Украины, Великобритании и Китая. Они обсудили инновационные пути получения высоких урожаев сои.

Отметим, что приморская соя является одной из основных экспортируемых культур. Экспорт продукции агропромышленного комплекса Приморья – ключевое направление национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: сельское хозяйство  Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края  Приморский край 


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