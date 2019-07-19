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Пятница| 09 Августа, 10:23 |
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Приморские рыбаки приступили к добыче иваси
Как сообщили в департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края, путина стартовала в начале июля и продлится до декабря.
На промысле сейчас находится восемь рыбодобывающих судов и плавбаза «Всеволод Сибирцев», которая перерабатывает сардину и изготавливает консервы прямо в море, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.
«По состоянию на 6 августа выловлено 3,3 тысячи тонн сардины иваси, что на 1,4 тысячи тонн больше чем в прошлом году», – отметили специалисты.
Отметим, рыбопромышленные предприятия Приморья обеспечивают до 16 % общероссийского вылова и более 20 % дальневосточного. Рыба и морепродукты составляют половину экспорта товаров приморского производства. Экспорт продукции агропромышленного комплекса Приморья – ключевое направление национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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