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Приморье претендует на глобальный центр притяжения

В Приморском крае есть для этого все необходимое, а также непосредственная близость стран АТР

Перспективы и потенциал развития инфраструктуры хранения и обработки данных в Приморье обсудили на совещании в краевой администрации. Обсуждение стало продолжением сессии «Инфраструктура для экономики данных: новые возможности для сотрудничества между Дальним Востоком и Азиатско-Тихоокеанским регионом», организованной Минкомсвязью России в рамках пятого Восточного экономического форума.

В совещании приняли участие врио вице-губернатора – директор департамента информатизации и телекоммуникаций Приморья Сергей Максимчук, представители Минкомсвязи ГКУ «Информационно-технологический центр», эксперты SberCloud (Облачные технологии).

Отмечено, что Россия относится к группе стран с наиболее благоприятными условиями для строительства центров обработки и хранения данных (ЦОД) и особые надежды в выходе на международные рынки возлагаются именно на Дальний Восток. В связи с этим Минкомсвязи намерено поддерживать на территории региона инвестпроекты по строительству ЦОД, в том числе с ориентиром на транснациональные компании и заказчиков из стран АТР.

Претендовать на глобальный центр притяжения, хранения и обработки данных может и Приморье. В крае есть для этого все необходимое – климатические условия, устойчивость системы электроснабжения, доступность водных ресурсов, наличие развитой телекоммуникационной инфраструктуры, площадки для подготовки высококвалифицированных инженерных и ИТ-кадров, а также непосредственная близость стран АТР и присутствие крупных, развивающихся компаний.

Среди успешных кейсов использования международными компаниями российских дата-центров – партнерство Huawei с сетью ЦОД 3Data, стратегическое партнерство и сервисный контракт между IXcellerate и китайским сервис-провайдером Tencent Cloud.

На первоначальном этапе участники амбициозного проекта определят его экономическую целесообразность и инвестиционную привлекательность, а на основе этих данных – наиболее удачное место строительства ЦОД и виды востребованных сопутствующих услуг.

«Первая задача – проанализировать существующий объем хранения и обработки данных на территории Приморского края как в государственных органах, так и в коммерческих организациях, и выяснить спрос на эти услуги в перспективе», – обозначил Сергей Максимчук.

Отметим, что мероприятия, направленные на создание устойчивой и безопасной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех потребителей, предусмотрены национальным проектом «Цифровая экономика».

По прогнозам Минкомсвязи России, цифровая трансформация в ряде отраслей, в первую очередь в строительстве, транспорте, энергетике, городском хозяйстве, в скором времени неизбежно приведет к острой необходимости хранить, обрабатывать и анализировать данные. К увеличению потребности в развитии ЦОД приведет и заинтересованность операторов связи в развитии собственной инфраструктуры. Ожидается, что к 2024 году российский рынок физической и виртуальной инфраструктуры ЦОД вырастет в три раза.

Заместитель директора департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике Минкомсвязи России Алексей Галюжин в ходе обсуждения, состоявшегося на «полях» ВЭФ, сравнил данные в цифровой экономике с «новой нефтью»: нефтепровод «превращается» в широкополосные каналы связи, буровые установки – в приборы и технологии, позволяющие собирать и передавать данные, нефтеперерабатывающие заводы – в ЦОД, а бензин – в услуги для конечного пользователя, предоставляемые по итогам «добычи», передачи, хранения и обработки данных.

«Как работа двигателя зависит от качества бензина, так же и работа экономики зависит от качества услуг», – отметил он.

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

Теги: it-технологии  дата-центр  АТР 


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