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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 10 Октября, 18:38 |
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Стоит ли думать о брендинге, когда у нас падают мосты и смывает дороги?
Во Владивостоке 10 октября состоится встреча-лекция с Василием Дубейковским, руководителем команды CityBranding. Тема встречи - «Брендинг территорий как инструмент развития города и края». Событие организовано Инвестиционным агентством Приморского края и Сообществом урбанистов во Владивостоке "Решение. Город".
Досье "Дальневосточного капитала": Василий Дубейковский, руководитель команды CityBranding. Лидер проектов по брендингу Добрянки (Пермский край), Урюпинска (Волгоградская область), Костомукши (Карелия), Сарова (Нижегородская область), Осинников (Кемеровская область), Ангарска (Иркутская область), Свияжска и Болгара (Татарстан), Павловского Посада (Подмосковье). Автор книг «Делай как Урюпинск», «Бренд города? 35 ответов!», моделей и методов территориального брендинга. Активный житель Урюпинска.
На встрече будут обсуждаться темы и вопросы:
Что такое бренд территории, чем отличается бренд от логотипа?
Чем бренд полезен для города и края, его жителей?
Действительно ли это работает в России? Практические кейсы, истории успеха и неудач российских городов
Стоит ли думать о брендинге, когда у нас падают мосты и смывает дороги?
Как это работает в малых городах? Когда нет денег.
Сколько это стоит и какой эффект приносит в цифрах? Как заработать на бренде?
Бренд города и края: нужны ли оба и как они сосуществуют вместе?
Кто инициирует разработку бренда и формирует заказ и как сделать это грамотно?
Как правильно использовать созданный бренд? Как сделать так, чтобы его использование вышло за рамки департамента заказчика?
Как добиться принятия бренда и его ценностей жителями, бизнесом и общественными организациями и превратить их в носителей бренда? Что-такое соучаствующее проектирование?
Какие конкретно шаги нужно сделать прямо сейчас, чтобы запустить разработку бренда у себя в городе?
Встреча состоится 10 октября с 18.30 до 20.30 в конферец-зала Центра содействия молодежи (г. Владивосток, ул. Посьетская, 14, 2 этаж (вход с наружной лестницы)
Контактный телефон: + 7 924 436 54 30
Предварительно необходимо пройти регистрацию (бесплатно)
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