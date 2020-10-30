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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточный капитал № 06, 2020
09.12 |Опровержение.
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16.11 |Губернатор Приморья выступил с новым заявлением по ситуации с коронавирусом
06.11 |105 дней экспедиции: Научно-исследовательское судно "Профессор Логачев" прибыло во Владивосток
28.10 |Побывать на Сахалине можно по программе туристического кешбэка
30 Октября 2020, 14:36Снятие ограничений в Приморье открыло доступ к полноценному летнему отдыху Официальное открытие туристического сезона в этом году на территории Приморского края состоялось в середине июля. Коронавирус "своровал" у населения почти два месяца солнца и моря. Но после снятия ограничительных мер базы отдыха в Приморье захлестнули нескончаемые потоки гостей, уставших от карантинного периода. Туристы в регион приезжали со всей России.
30 Октября 2020, 13:40Приморские грани "Дальневосточного гектара" Участки земли по федеральной программе "Дальневосточный гектар" в свое пользование, по данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК), к началу октября получили уже свыше 85,5 тысяч человек. В целом желающим освоить пустоши было предоставлено около 60 тысяч га, что сопоставимо с размерами таких крупных городов, как Самара или Новосибирск.
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09 Декабря 2020, 11:38 | Регион сегодня
Опровержение.
Информация, порочащего характера, размещенная на настоящем сайте в публикации от 18.05.2020 "Хасанская кущевка" в отношении Шанова Данияра Талгатовича
«Катера горят ярко
Или еще одно сообщение – о поджогах катеров. Тут мы переходим к перечислению «подвигов» уже «данияровской» группировки, которая упорно превращает Хасанский район в приморскую Кущевку.
«Поджоги стоянки катеров в с. Андреевка, а также расправа над заместителем казачьего атамана Игоря Богатырёва в 2019 году, по упорно циркулирующим слухам, также имеют прямое отношение к деятельности «данияровских».
не соответствует действительности»
Теги: опровержение суд решение
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