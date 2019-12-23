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Понедельник| 10 Февраля, 15:28 |
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Роспотребнадзор заявляет: Коронавируса в Приморье нет
Власти Приморского края продолжают проводить комплекс мер по защите территории и населения от нового вируса. В настоящее время в регионе не отмечено ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает территориальное управление Роспотребнадзора.
«Ни у одного из туристов не обнаружено симптомов ОРВИ или гриппа. Все проинформированы о дальнейших действиях», – сообщили в ведомстве.
В краевом министерстве здравоохранения отметили, что за данный период в медучреждения региона самостоятельно обратился один приморец, из числа тех, кто относительно недавно прибыл из КНР. Всего с начала месяца в больницы и поликлиники Приморья обратились 56 жителей края, сообщивших, что ранее они находились в Китае.
«Ни у кого из обратившихся вирус нового типа не обнаружен», – подчеркнули в минздраве.
Отметим, что санитарные мероприятия в пунктах пропуска и аэропорту Приморья продолжаются: проводится бактерицидная обработка воздуха, выработаны правила поведения при противоэпидемических мероприятиях на рейсах из КНР и других стран. В крае работает «горячая линия» регионального управления Роспотребнадзора по телефону: +7 (423) 254-82-10.
Фото – Роман Павловский
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