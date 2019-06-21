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Среда| 10 Июля, 09:42 |
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Фестиваль экологически чистого творчества пройдет в Приморье
В ближайшие выходные ярмарка стартует в 15.00 в амфитеатре Спортивной набережной, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Приморского края.
Как рассказали в краевом департаменте культуры, проведение фестиваля позволит познакомить жителей и гостей города с талантом творческих коллективов края, работами мастеров декоративно-прикладного искусства.
«Важно рассказать о творчестве людей, которые работают с природными и экологическими материалами, пропагандируют народные традиции. Ведь это неотъемлемая часть культуры Приморья, нам есть чем гордиться!» – отметил организатор фестиваля, директор краевого центра народной культуры Роман Нечаев.
13, 14 июля в 15.00 и 21 июля – в 14.00 на площадке фестиваля выступят хореографические, вокальные, театральные коллективы, 20 июля в 18.00 – рок-группы. Выставка изделий декоративно-прикладного искусства будет проходить все четыре дня.
Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам: 8 (423) 226-10-78 или 226-56-46.
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