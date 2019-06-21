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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 11 Июля, 08:27 |
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Столицу Приморья и китайский город Сиань впервые связал регулярный авиарейс
Самолет нового авиаперевозчика приземлился в воздушной гавани Приморья 9 июля в 05:45.
Согласно летнему расписанию, полеты по маршруту Владивосток-Сиань будут выполняться на воздушных судах Airbus А320 регулярно три раза в неделю. По вторникам и субботам вылет из Владивостока в 06:45, прилет в Сиань в 07:35. По четвергам вылет из Владивостока в 07:15, прилет в 08:05. Примерное время в пути до китайского города составит всего 3 часа, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Международном аэропорту Владивосток.
Это уже вторая китайская авиакомпания, осуществляющая полеты в столицу Приморья. В конце июня свой первый рейс из Шанхая во Владивосток совершила авиакомпания Juneyao Airlines. На сегодняшний день Владивосток связан авиасообщением с 9 китайскими городами.
Благодаря растущему спросу на поездки во Владивосток со стороны населения Китая, пассажиропоток на маршрутах в китайские города за первое полугодие 2019 года вырос на 16% по сравнению с прошлым годом.
Досье "Дальневосточного капитала": Сиань – один из самых древних городов, основанных на территории современного Китая. Располагается на северо-западе страны и является административным центром провинции Шэньси. История Сианя насчитывает более 3 тысячелетий, и на протяжении многих лет именно он являлся столицей Китая. В наши дни город по праву считается важным культурным и историческим центром страны. В Сиане находится огромное количество храмов и достопримечательностей, привлекающих туристов со всего мира. В окрестностях города расположены курганные гробницы Древнего Китая, включая мавзолей Цинь Шихуанди c терракотовой армией.
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